Do órgão de tubos às fotógrafas experimentais, eis o primeiro trimestre de Braga 2025

Já se sabe como serão os primeiros três meses de Braga como Capital Portuguesa da Cultura em 2025. A inauguração oficial está marcada para 25 de Janeiro, um sábado que se antevê farto: a cerimónia de abertura, marcada para o final da manhã no Theatro Circo, acabará com a estreia de Quimera, peça colaborativa que reúne os coreógrafos Filipa Francisco e Deeogo Oliveira, a dramaturga Regina Guimarães e o encenador John Romão. O dossier que resume as diferentes propostas do trimestre, reveladas integralmente esta segunda-feira à tarde na mesma sala, promete uma “experiência hipnótica que combina grupos folclóricos bracarenses com breakdance”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt