Tons de verde: Cuidar de quem cuida da Aveleda

Na Aveleda, fundada em 1870, fruto de um sonho que Manoel Pedro Guedes passou para os filhos e depois para os netos, bisnetos, trinetos – está hoje na quinta geração –, família é coisa séria. Por isso mesmo, a empresa afirma como sua missão promover o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal dos seus colaboradores. É desde 2017 certificada pela norma EFR (Entidade Familiarmente Responsável), que diz respeito a medidas em prol da qualidade no trabalho, da igualdade de oportunidades e do apoio às famílias dos trabalhadores. A flexibilidade de horários e de local de laboração é exemplo.

A longevidade desta empresa familiar assenta sobretudo nas pessoas que a ajudaram a construir, daí que o lema da marca “cultivar o futuro” tenha também como linha orientadora a responsabilidade social. Na Aveleda trabalham actualmente 175 pessoas – cuja valorização é condição essencial para o crescimento de forma sustentável.

“O vinho para nós significa um trabalho de um conjunto de pessoas, desde as que cuidam da vinha, da adega, das linhas de engarrafamento, dos jardins, às que cuidam da imagem dos nossos vinhos, asseguram que eles chegam a todo o mundo nas melhores condições, e que contam a história dos nossos vinhos aos nossos clientes e consumidores”, realçam Martim Guedes e António Guedes, os dois co-CEO da Aveleda. “São estas pessoas que fazem que o sonho desta casa, do nosso trisavô e de todos que se seguiram, se concretize diariamente.”

Uma das medidas de maior importância social praticadas pelo produtor é a atribuição gratuita de 60 casas, nas propriedades da empresa, a colaboradores no activo ou que já se aposentaram. Outros benefícios contemplam, por exemplo, o acesso a um programa de saúde mental, medicina curativa e osteopatia, e a oferta diária de pão e fruta. Em 2022, a Aveleda tornou-se também parceira da Humanwinety, um projecto que tem como objectivo a promoção da inclusão de indivíduos com deficiências físicas ou intelectuais, bem como de outros grupos minoritários no negócio do vinho e do turismo.

Todas estas iniciativas valeram-lhe a certificação B Corp, obtida em Julho, um reconhecimento mundial concedido a empresas que cumprem altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Um reconhecimento por cuidar de quem cuida da Aveleda.

Aveleda

Rua da Aveleda, 2, Penafiel

Tel.: 255718200

Web: aveleda.com

Provas desde 6,50 euros por pessoa

Visitas desde 12,50 euros por pessoa

Este artigo foi publicado na edição n.º 14 da revista Singular.

