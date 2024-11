Nuno Vassallo e Silva é o novo presidente do Centro Cultural de Belém

A ministra da Cultura afastou a presidente da Fundação Centro Cultural de Belém CCB), Francisca Carneiro Fernandes, nomeando em sua substituição o historiador de arte e director da delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian Nuno Vassallo e Silva.

"Esta nomeação", lê-se no comunicado enviado esta tarde às redacções, "justifica-se pela necessidade de imprimir nova orientação à gestão da Fundação Centro Cultural de Belém, para garantir que assegura um serviço de âmbito nacional, participando num novo ciclo da vida cultural portuguesa".

A actual presidente do CCB fora nomeada a 1 de Dezembro de 2023, pelo Governo anterior. Contactado no passado dia 12 pelo PÚBLICO sobre a intenção de fazer mexidas na administração da fundação, o gabinete da ministra Dalila Rodrigues respondera, por escrito: "O Ministério da Cultura não só não confirma, como desmente a informação de uma eventual substituição da presidente do conselho de administração da Fundação Centro Cultural de Belém."

Os restantes dois administradores do CCB, Delfim Sardo e Madalena Reis, continuarão em funções, de acordo com o comunicado desta tarde.

Doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e graduado pelo Museum Leadership Institute do Getty Leadership Institute/ Claremont Graduate University, Nuno Vassallo e Silva foi no passado director-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian (1999-2013 e 2016-2021) e do Museu de São Roque, tendo igualmente exercido entre 2014 e 2015 as funções de director-geral do Património Cultural, para as quais foi nomeado pelo então secretário de Estado da Cultura Jorge Barreto Xavier.

Secretário de Estado da Cultura do brevíssimo segundo Governo liderado por Passos Coelho, em 2015, regressaria à Gulbenkian após essa experiência, como conservador do museu e coordenador da equipa de gestão da colecção.

Especialista em ourivesaria e joalharia, é autor de estudos sobre as relações artísticas no império português e sobre coleccionismo, nomeadamente: As Colecções de D. João IV no Paço da Ribeira (2003); A Ourivesaria entre Portugal e a Índia do Século XVI ao Século XVIII (2008); Artes Decorativas na Época dos Descobrimentos (2009); Ourivesaria Portuguesa de Aparato. Séculos XV e XVI (2012); ou Marfins no Império Português, com Jean Michel Massing e Gauvin Alexander Bailey (2013).