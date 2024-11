A Festa do Jazz chega em Dezembro para mostrar muitos mundos e linguagens do jazz

Se é uma festa, deve ser uma celebração, deve ser animada e espera-se que, no seu decorrer, nos presenteie com algumas surpresas. Se é do jazz, deve então honrar a natureza omnívora desta música de alcance tão vasto, deve ter consciência do passado, fincar os pés no presente, imaginar futuros possíveis. Festa do Jazz, então: a 22.ª edição do festival acontece de 6 a 8 de Dezembro, no Centro Cultural de Belém (CCB). Em cartaz, a síntese europeia e norte-africana do trio de Wajdi Riahi, a estreia em duo de Andy Sheppard e Aaron Parks, o trio da norueguesa Liv Andrea Hauge, jovem nome consolidado do jazz nórdico, ou o sexteto franco-sírio Sarāb, melting pot de jazz, rock e música tradicional árabe.

