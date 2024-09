Bolseiros de investigação poderão dar aulas ao básico e secundário até ao limite de 150 horas anuais

Os bolseiros de investigação que o Governo quer atrair para as escolas básicas e secundárias e, assim, ajudar a colmatar a falta de professores vão poder dar aulas até ao limite de 150 horas por ano lectivo. Este será um dos pontos que constam no diploma que o Conselho de Ministros aprovou nesta quinta-feira e que altera o Estatuto do Bolseiro de Investigação de modo a permitir o “​recrutamento de milhares de bolseiros de doutoramento para darem aulas no ensino básico e secundário”​.

