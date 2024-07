Década de insucesso brasileiro agudizada com eliminação da Copa América

A eliminação brasileira frente ao Uruguai nos oitavos-de-final da Copa América agudizou as críticas às exibições da selecção brasileira nos últimos torneios internacionais. Do treinador aos jogadores e até líderes federativos, poucos são os que escaparam à frustração dos adeptos, descontentes com os desempenhos da "canarinha" na última década.

A "gota de água" caiu este sábado, com a derrota por 4-2 no desempate por grandes penalidades. O Brasil jogou desde o minuto 74 em superioridade numérica, com a imprensa brasileira a classificar o afastamento de "novo vexame constrangedor". Algumas publicações relembram mesmo a pesada goleada sofrida pelo Brasil contra a Alemanha, em pleno Maracanã, por 7-1, há precisamente dez anos. Tal como em 2014, os comentadores e analistas criticam a falta de comprometimento dos jogadores, um problema apontado há já vários anos. Ao coro de críticas juntam-se, inclusivamente, antigos jogadores.

"Creio que falta comprometimento aos jogadores da selecção, talvez não exista tanto como na nossa época. Antes, era algo impressionante. Via-se nos treinos e no estágio o quanto todos queríamos conquistar títulos, independentemente da conquista pessoal. Antes, éramos uma equipa. Claro, tínhamos nossas referências e marcas, mas ninguém colocava isso à frente da equipa para ser estrela. Queríamos ganhar", criticou Cafú, bicampeão mundial, numa entrevista publicada em 2019. Cinco anos depois, o antigo capitão voltou a reforçar a acusação, dizendo que é a grande lacuna de uma selecção que dispõe da melhor "matéria-prima" do mundo.

Foto Selecção brasileira foi eliminada pelo Uruguai ALLISON DINNER/EPA

Tal como já tinha acontecido a Scolari em 2014, também o dedo foi apontado ao seleccionador, Dorival Júnior, o terceiro a sentar-se no banco em apenas ano e meio. Um dos momentos virais que marcaram a eliminação brasileira prende-se justamente com um alegado afastamento do treinador da roda em que se decidiram os marcadores de grande penalidade. Essa rejeição foi entretanto rejeitada pelo técnico, mas a imagem de desunião foi um dos pontos mais discutidos na noite de sábado.

Em oito jogos pela selecção, Dorival soma apenas três vitórias e cinco empates. A continuidade do treinador será agora discutida pela Federação brasileira de futebol, que teve de pagar quatro milhões de reais (aproximadamente 675 mil euros) ao São Paulo para que o contrato do técnico fosse rescindido.

A goleada por 7-1 infligida pela Alemanha no Campeonato do Mundo de 2014 é vista pelos brasileiros como um rastilho que culminou numa maré de azar para a selecção brasileira, que começou o século como a melhor equipa do mundo. Em 2002, Ronaldo e companhia conseguiam o "pentacampeonato" mundial para o Brasil, reclamando para os "canarinhos" o estatuto de campeão mundial, título conseguido após a vitória de 1994 e perdido momentaneamente para os franceses após a derrota na final do Campeonato do Mundo de 1998.

Com a vitória no Japão, abria-se um novo horizonte de esperança para o futebol brasileiro, com a vontade da conquista de mais competições internacionais. Apesar da inegável qualidade dos plantéis apresentados, a verdade é que o Brasil ainda não conseguiu voltar a vencer este troféu.

Em Campeonatos do Mundo, o Brasil foi sempre eliminado nos quartos-de-final, com excepção da goleada sofrida na meia-final frente à Alemanha. Já na Copa América, depois de vitórias em 2004 e 2007, houve nova travessia no deserto, com uma eliminação ainda na fase de grupos na edição de 2016. À alegria da vitória em 2016 seguiu-se o amargor de uma derrota na final de 2021, juntando-se a frustração de nova eliminação precoce, desta feita nos quartos-de-final.