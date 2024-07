Cistermúsica, um festival onde o hábito faz a arte (há já 32 anos)

O que têm em comum a primeira edição do Festival de Vilar de Mouros, em 1971, e a 32.ª edição do Cistermúsica, em Alcobaça? Dom Garcia, a cantata cénica composta por Joly Braga Santos (à época auxiliado no libreto por Natália Correia e David Mourão-Ferreira), que mais de 50 anos depois renasce em palco, desta vez na cerca do Mosteiro de Alcobaça, este domingo.

