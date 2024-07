Violoncelista alemão Lionel Martin vence Prémio Internacional Suggia Casa da Música

O vencedor do prémio recebe 8000 euros e o convite para tocar, como solista, num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música na próxima temporada.

O violoncelista alemão Lionel Martin é o vencedor do 8.º Prémio Internacional Suggia Casa da Música, cuja prova final foi disputada, na sexta-feira à noite, num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música, sob a direcção de Pedro Neves, anunciou em comunicado a instituição do Porto.

Foi com a interpretação da Sinfonia Concertante, de Sergei Prokofieff, que Lionel Martin, a estudar na Universidade de Artes de Zurique, na Suíça, conquistou o Prémio Suggia.

O vencedor disputou a final com os violoncelistas espanhóis Jorge Giménez, aluno da Queen Elisabeth Music Chapel (Waterloo, Bélgica), que interpretou a mesma obra de Prokofieff, e Ángela Aguareles, aluna da Hochschulefür Musik Hanns Eisler de Berlim, que tocou o Concerto para violoncelo e orquestra n.º 1 de Dmitri Chostakovitch.

O júri foi constituído pelos violoncelistas Maria de Macedo, Claudio Bohórquez, Nikolai Gimaletdinov e pelo maestro Pedro Neves, também violoncelista.

O vencedor do Prémio Internacional Suggia Casa da Música, criado em homenagem à violoncelista portuense Guilhermina Suggia, recebe 8000 euros e o convite para tocar, como solista, num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música na próxima temporada. Os outros dois finalistas recebem mil euros cada um.

Nesta oitava edição do prémio, participaram sete candidatos oriundos de escolas da Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Em 2022, na sua sétima edição, o prémio foi entregue à violoncelista Konstanze Pietschmann, também alemã, aluna da HMT Felix Mendelssohn-Bartholdy de Leipzig (Alemanha), com a interpretação do Concerto para violoncelo e orquestra em Lá menor, de Robert Schumann.

Guilhermina Suggia, nascida em 27 de Junho de 1885, no Porto, é uma das mais destacadas intérpretes portuguesas, das primeiras décadas do século XX, tendo actuado nas principais salas de concerto.

Em 1903, Suggia foi a primeira mulher solista a tocar na Gewandhaus, em Leipzig, numa carreira pioneira que abriu as portas para as mulheres violoncelistas.

A par de Pablo Casals, com quem manteve uma relação de proximidade, entre 1906 e 1913, foi considerada uma das maiores violoncelistas da época.

Guilhermina Suggia fixou-se em Londres, pouco antes da I Guerra Mundial, enchendo salas de concerto. Antes da II Guerra Mundial, regressou a Portugal, ao Porto, prosseguindo a carreira internacional até à morte, em 30 de Julho de 1950.