Silêncio, que se vão ouvir as Montanhas Vazias, o primeiro Quiet Trail da Europa

A região das Montanhas Vazias, também conhecida como a Lapónia espanhola, e o trilho de quase 700 quilómetros que a atravessa, foi reconhecida como um dos lugares mais silenciosos do mundo.

[Antes de começar a ler a notícia, entre aqui, desça pela página, clique num dos áudios, e deixe-se ficar a ouvir a natureza das Montanhas Vazias em silêncio, enquanto continua a leitura.]

Num mundo globalizado que enaltece a cultura urbanóide e premeia quem pouco se cala, nem que seja nos algoritmos incessantes das redes sociais, há uma organização não-governamental que quer celebrar o silêncio – e o benefício que este traz para todas as formas de vida. O silêncio dos humanos e dos ruídos das suas máquinas, entenda-se, para que a sinfonia da natureza se faça ouvir em todo o seu esplendor. A Quiet Parks International premeia e certifica os lugares mais tranquilos do globo – a diferença é se estes são públicos ou privados, respectivamente – e acaba de reconhecer a região das Montanhas Vazias, em Espanha, como o primeiro trilho silencioso da Europa.

A rota de cicloturismo tem quase 700 quilómetros e atravessa um dos territórios mais despovoados da Europa, com menos de uma pessoa por quilómetro quadrado, também conhecido como a Lapónia espanhola, que integra a serra de Albarracín, na zona de Teruel, a serrania de Cuenca e o Alto Tejo de Guadalajara. “É uma paisagem de desfiladeiros com rios azul-turquesa, de pinhais e maciços a 2000 metros de altura, de ravinas e desertos, que se vão sucedendo a cada 20 ou 30 quilómetros”, descreve o El Mundo.

Foto O trilho percorre quase 700 quilómetros pela região das Montanhas Vazias Quiet Parks International

“A experiência em geral foi sonora e visualmente muito serena, pacífica, e quase sobrenatural”, resumia Emily Hesler, uma das voluntárias da Quiet Parks que esteve presente nos testes iniciais do trilho espanhol e depois no passeio de reconhecimento, em que foi entregue o prémio a Ernesto Pastor, mentor do projecto, em Maio deste ano, recorda o comunicado da organização.

“A protecção do silêncio é uma das ferramentas mais poderosas para proteger a riqueza ambiental desta área e uma oportunidade para os seus habitantes”, sublinhava Ernesto na nota de imprensa, na qual é destacado o “elevado valor ecológico” desta região, quer “pela diversidade e fragilidade das suas paisagens”, quer “pela presença de um grande número de espécies protegidas de animais”.

O Montanhas Vazias Bikepacking Trail torna-se, assim, o primeiro trilho silencioso da Europa reconhecido pela organização internacional, juntando-se ao Niobrara Wild and Scenic River Trail, no Nebraska (Estados Unidos), e ao Coifing Lake Circular Trail, na Floresta Nacional Taipingshan, em Taiwan. É o culminar de um processo que durou dois anos e que incluiu “pedalar e acampar” em zonas do trilho para “recolher dados acústicos qualitativos e quantitativos”.

Além dos trilhos, a Quiet Parks International reconhece espaços como parques naturais, parques urbanos e áreas de conservação, no âmbito dos espaços públicos, e unidades de alojamento privadas.

No mapa de lugares silenciosos, já existem alguns assinalados em Portugal, mas apenas nomeados, como o Trilho da Lombadinha, em Arcos de Valdevez, os jardins de Serralves e do Sentimento, no Porto, vários jardins públicos em Lisboa e diferentes áreas protegidas nos Açores. Em toda a Europa, existem 12 locais visitados e reconhecidos pela equipa de voluntários da organização, entre eles o Parc del Montnegre i el Corredor (Barcelona), a área de Dender-Mark (Bruxelas) e a reserva natural de Taipingshan (Estocolmo).