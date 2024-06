CelesteMariposa, ou quando a violência doméstica invade os espaços seguros na cultura

Condenação do DJ, com pena suspensa, suscitou um protesto da ministra da Cultura do Brasil e o cancelamento de várias actuações. Está aberto o debate: a cultura pode “legitimar agressores”?

O DJ e produtor português Wilson Vilares, conhecido como CelesteMariposa, foi condenado pelo crime de violência doméstica e está a cumprir uma pena suspensa por dois anos e meio por decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. A vítima, uma produtora cultural luso-brasileira residente em Portugal, apresentou queixa por episódios ocorridos entre o final de Agosto e o início de Setembro de 2020. A notícia foi avançada pelo jornal Correio Braziliense e confirmada pelo PÚBLICO. Desde então, Vilares já viu canceladas quatro actuações em festivais, entre eles o Sol da Caparica, em Portugal, e o Sonic Pluriverse, em Berlim, em que partilhava cartaz com a cantora e ministra da Cultura brasileira Margareth Menezes — levando o caso para o plano do debate sobre criação de espaços seguros no meio artístico e o escrutínio das programações culturais.