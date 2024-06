Montenegro quer repor atendimento sem marcação nos serviços públicos

Entre as propostas para a reforma da Administração Pública está a reposição do atendimento presencial, sem marcação, em vários serviços, terminando com uma herança da pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que uma das mudanças a implementar na primeira fase de uma reforma da Administração Pública será garantir atendimento presencial, com e sem marcação prévia, no acesso a serviços públicos. Luís Montenegro afirmou que esta alteração implicará a "obrigatoriedade de haver um atendimento diário, sem marcação, em todos os departamentos do Estado". O pacote de alterações à Administração Pública — que inclui a há muito adiada mudança do Governo para o edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD) — promete um Estado a funcionar melhor e uma poupança de 23 milhões de euros por ano. Segundo Montenegro, este é "um primeiro passo muito importante para o reforço da eficiência e qualidade dos serviços prestados" e uma forma de "combater a burocracia".