Quarta na TV: Sammo Hung, Eva Longoria e Alfredo Marceneiro

O dia tem ainda O Grande Engano da Erecção: A História do Stiff Nights, One South: Portrait of a Psych Unit, A Pior Companhia e o Geórgia x Portugal no Euro 2024.

CINEMA

Pancadaria Chinesa

Cinemundo, 20h40

O Cinemundo faz uma sessão dupla de Sammo Hung, a estrela de Hong Kong tanto em frente quanto atrás das câmaras que nos anos 1990 foi protagonista, ao lado de Arsenio Hall, da série Lei Marcial. O canal passa duas comédias de acção por ele realizadas e com ele como actor, ao lado dos comparsas dos Seven Little Fortunes, os colegas da Escola de Ópera de Pequim Jackie Chan e Yuen Biao. O primeiro desses filmes, Pancadaria Chinesa (Wheels on Meals, como é conhecido internacionalmente), de 1984, passa-se em Barcelona. É lá que dois primos chineses (Chan e Biao) têm uma carrinha de venda ambulante de comida. Cruzam-se com uma ladra que finge ser prostituta para roubar clientes (Lola Forner) e, com ela, entram numa intriga que envolve uma herança. Hung é um assistente de um detective. A cena da luta final entre Chan e Benny Urquidez foi aclamada e aparece recorrentemente em listas de melhores lutas do cinema. A seguir, às 22h30, pode ver-se Dragões Para Sempre (Dragons Forever), de 1988, em que Jackie Chan é um advogado contratado para desacreditar uma empresa de pesca que quer processar uma empresa química por poluição. Hung é um vendedor de armas e Biao é um criminoso e inventor.

SÉRIE

Land of Women

Apple TV+, streaming

Estreia. Gala (Eva Longoria) é uma socialite nova-iorquina que descobre que o marido não conseguiu pagar uma dívida a pessoas muito dúbias. Ele desaparece e a sua família corre perigo, é por isso que ela pega na mãe, Julia (Carmen Maura, a veterana actriz espanhola que aparece em vários filmes de Pedro Almodóvar), e na filha adolescente, Kate, e vai viver para a terra de origem da mãe no norte de Espanha, uma terra de produção de vinho. Uma criação de Ramón Campos, Paula Fernández e Teresa Fernández-Valdés.

MÚSICA

Alfredo Marceneiro - 3 Gerações do Fado

RTP Memória, 19h07

O célebre fadista Alfredo Marceneiro (1891-1982), que nasceu Alfredo Rodrigo Duarte, é o foco deste programa de 1979, realizado por Luís Gaspar com texto de Fernando Peres. Nele, Marceneiro canta e conta histórias, tudo com a ajuda de, como o nome indica, membros da sua família: o filho Alfredo Duarte Júnior e o neto Vítor Duarte, que é o autor deste especial.

DOCUMENTÁRIOS

O Grande Engano da Erecção: A História do Stiff Nights

RTP2, 22h53

Erb Avore, um vegano siderado pelo mundo dos suplementos naturais, e Kelly Harvey, um mórmon devoto com carreira nesse universo, juntaram-se para vender um suplemento natural contra a disfunção eréctil, uma espécie de Viagra natural. O problema? Não era natural e tinha o mesmo ingrediente activo do próprio Viagra. A FDA, a agência federal americana que regula comida e medicamentos, descobriu e foi atrás deles. Kelly passou três anos na prisão, enquanto Erb Avore desapareceu. A história é contada neste documentário da ITV realizado no ano passado por Will Fisher e Will Francome.

One South: Portrait of a Psych Unit

Max, streaming

Estreia. No hospital Zucker Hillside, em Queens, Nova Iorque, há uma ala psiquiátrica especializada em tratar jovens adultos. Esta minissérie de dois episódios assinada por Lindsey Megrue e Alexandra Shiva olha para o dia-a-dia dos pacientes e da equipa que os recebe e trata.

ENTRETENIMENTO

A Pior Companhia

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. Colegas de casa que se tornaram pesadelos para os outros depois de parecerem, ao início, inofensivos. É disso que é feita esta série documental da Netflix, de histórias de gente que foi completamente aterrorizada por pessoas pouco bem-intencionadas e até malévolas que apareceram nas suas vidas.

DESPORTO

Futebol: Geórgia x Portugal

TVI, 19h45

Directo. Na última jornada do grupo F, Portugal defronta, após duas vitórias contra a Chéquia e a Turquia, a Geórgia na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.