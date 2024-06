Fridão: Estado pediu isenção de custas judiciais de 2,6 milhões, mas Supremo recusou

Estado alegou que o valor da taxa de justiça no processo da barragem do Fridão era “manifestamente exorbitante e desproporcionado”. Supremo enviou factura mas Estado já falhou pagamento duas vezes.

Depois de o Supremo Tribunal Administrativo (STA), em Dezembro de 2023, ter dado razão à EDP e determinado a devolução de 218 milhões de euros à eléctrica, pagos como antecipação das rendas da concessão da barragem do Fridão, que era para ser construída no rio Tâmega e não avançou, o Estado pediu isenção do remanescente das custas judiciais do processo, uma vez que já tinha pago 816 euros quando deu entrada com o recurso que acabou por perder.