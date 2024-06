Segunda na TV: O Casamento de Maria Braun, Alice & Jack e Cris Miró

CINEMA

O Fugitivo

Hollywood, 19h15

Adaptação ao cinema da série homónima da década de 1960. Condenado à morte pelo homicídio da mulher, o Dr. Kimble (Harrison Ford) consegue evadir-se com um objectivo em mente: encontrar o verdadeiro criminoso - um homem sem um braço que ele jura ter visto. No encalço de Kimble segue o US marshal Gerard (Tommy Lee Jones), o agente federal que jurou apanhar o médico. Mas o que se esconde verdadeiramente atrás deste assassínio? Um filme de Andrew Davis de 1993, que cinco anos depois gerou um spin-off, U. S. Marshals - A Perseguição, realizado por Stuart Baird.

Perigo Público

AXN Movies, 21h10

Neste thriller baseado no livro homónimo de M.C. Bolin, Robert Dean (Will Smith), um advogado de sucesso, é acusado do assassínio de um congressista. É um crime perfeito, estrategicamente pensado por um administrador do Serviço Nacional de Segurança americano (Jon Voight), que aproveita os recursos do departamento estatal e consegue uma forte cobertura política. Para provar a sua inocência, Dean vai ter de encontrar um ex-agente da NSA (Gene Hackman) que possui informações que o podem ilibar. Do agente, forçado à clandestinidade há 20 anos, Brian apenas sabe que é conhecido por “Brill”. Um filme realizado por Tony Scott em 1998 que pisca os olhos a O Vigilante, de Francis Ford Coppola, com Hackman.

O Casamento de Maria Braun

RTP2, 22h50

Datada de 1978, esta é uma das obras-primas de Rainer Werner Fassbinder que inclui várias metáforas cinematográficas sobre a questão da identidade e as experiências do pós-guerra alemão. Através da narrativa do percurso de Maria Braun, desde o seu casamento apressado em 1943, contam-se as várias fases da história da Alemanha, dos anos de guerra ao milagre económico. Hanna Schygulla é a estrela do filme, distinguida com o Urso de Prata para a melhor actriz no Festival de Cinema de Berlim de 1979. A actriz é Maria Braun, a mulher cujo casamento se transforma numa longa espera pela reunificação com o seu marido, que parte para a guerra, se perde na frente russa, é preso e emigra para a América. O filme recebeu um Urso de Ouro.

SÉRIES

Alice & Jack

Max, streaming

Estreia. Com Andrea Riseborough, que no ano passado foi nomeada para um Óscar, e Domnhall Gleeson, esta série britânica criada por Victor Levin é um drama romântico que segue uma mulher que trabalha na alta finança e um cientista tímido ao longo de uma década e meia. Ambos têm um encontro e depois vão às suas vidas, mas há algo que os vai continuando a juntar. O elenco inclui ainda Aisling Bea, Aimee Lou Wood, Sunil Patel, Rachel Adedeji e Thalissa Teixeira.

Cris Miró: She/her/hers

Max, streaming

Estreia. Nos anos 1990, Cris Miró (1965-1999) tornou-se um ícone da Argentina como vedeta de topo das revistas teatrais de Buenos Aires, trazendo muita atenção à comunidade trans do país. Com realização de Martín Vatenberg, que é também criador, e Javier Van de Couter, esta minissérie de oito episódios baseia-se em Hembra, Cris Miró – Vivir y morir en un país de machos, uma biografia de Carlos Sanzol. Mina Serrano, actriz espanhola a viver em França, é a protagonista.

DOCUMENTÁRIO

A Minha Indonésia

RTP2, 20h39

Com guião de Maria Manuela Bandeira e realização de Francisco Manso, além de música de Luís Cília, esta série documental de 2020 que volta agora a passar na RTP2 traça um retrato da forma como Ana Gomes, que foi embaixadora de Portugal em Jakarta, hoje mais conhecida como comentadora, vê a Indonésia.

DESPORTO

Futebol: Croácia x Itália

RTP1, 19h50

Na terceira rodada do grupo B da fase de grupos, a Croácia defronta a Itália no Euro 2024, com a Croácia a precisar de uma vitória e a Itália pelo menos de um empate.

INFANTIL

Pipo e Posi

Panda+, streaming

Baseada nos livros de Axel Scheffler, esta série animada segue as aventuras do coelho Pip e a rata Posy. No início da nova temporada, Posy dá um pinguim de brincar a Pip, só que ele já tem um, e tenta não estragar o gesto.