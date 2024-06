Um serão doméstico no 50.º Festival de Espinho

O recital de Pierre Hantaï no sábado foi um momento memorável. Cerca de hora e meia de concerto sem intervalo decorreu sem o mínimo esforço para quem o ouviu, como se estivesse no seu salão privado.

O serão começou com o cravista a partilhar importante informação sobre o programa que daria a escutar, num inglês matizado pelo indisfarçável sotaque francês, com voz suave e discurso pausado – muito diferente do tom assertivo com que habitualmente se apresenta um concerto. Rapidamente o Auditório de Espinho se transformou num salão doméstico, no qual o cicerone nos convidou a mergulhar confortavelmente no Barroco, contextualizando as obras que de seguida interpretaria.

Pierre Hantaï no Festival Internacional Música de Espinho Espinho, Auditório de Espinho

Sábado, 22 de Junho, 22h

Obras de Johann Sebastian Bach

Sala quase cheia

Lembrando que Johann Sebastian Bach (1685-1750) passou grande parte da sua vida a ensinar, Pierre Hantaï prometeu interpretar uma escolha sua de peças que Bach compilou no Pequeno Livro para Wilhelm Friedemann, mas também no Livro para Anna Magdalena Bach, explicando que, para o primeiro, o grande mestre Barroco havia composto sobretudo prelúdios, enquanto que para o segundo havia composto danças e copiado outras peças para que a cantora pudesse dispor de música diversa. Cumpriu, começando com o coral Wer nur den lieben Gott lässt walten em lá menor, BWV 691, seguindo-se curioso alinhamento: a Allemande da Primeira Suite Francesa BWV 812, a Polaca em Sol Maior BWV Anh. 130, o primeiro Minueto da Segunda Suite Francesa BWV813, a Sarabanda da mesma suite, o Allegro BWV Anh. 129 e, também do livro de Anna Magdalena Bach, o rondó Les Bergeries de François Couperin, a que fez suceder a Polaca em sol menor BWV Anh. 125.

Público já plenamente conquistado, Pierre Hantaï apresentou um segundo grupo de peças: o coral Liebster Jesu, wir sind hier, seguido de 4 peças que disse ter “arranjado” em ré menor: o Prelúdio da Suite em sol menor para alaúde BWV 995 (mais conhecido na sua versão para violoncelo, da Suite nº 5, defendendo Hantaï que não se sabe qual será a original), Sarabande e Bourrée da Partita para violino BWV 1002 e, por fim, a Giga e o seu duplo da Suite BWV 997, composta para um tipo de cravo com cordas de tripa.

Rapidamente passou à Toccata em Mi Menor BWV 914 que, no início do concerto, o cravista havia descrito como uma peça de juventude composta ao estilo dos organistas do norte da Alemanha. A peça maior do programa viria a seguir, a Partita nº 3 em lá menor BWV 827.

Pierre Hantaï não explicou o porquê do curioso programa e respectivo alinhamento, mas cerca de hora e meia sem intervalo decorreu sem o mínimo esforço para quem o ouviu, como se estivesse no seu salão privado. Os entusiásticos aplausos da plateia valeram-lhe, clara está, um pouco mais de Bach, incluindo o Preâmbulo da Partita nº 5 em sol maior BWV 829.