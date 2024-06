Como é ter um colega de casa boomer – e porque é que é uma boa ideia

Os baby boomers estão a lidar com o síndrome do ninho vazio e têm quartos livres; os millennials não conseguem arranjar onde viver. E se se juntassem?

Cynthia Holzapfel, 76 anos, sabe o que é partilhar uma casa com outra pessoa — ou mesmo com 30.

Como uma dos primeiros residentes da Farm, uma comuna da década de 1970 em Summertown, Tennessee, Holzapfel vivia com vários casais e mais de uma dúzia de crianças numa casa de cinco quartos onde tudo era partilhado, desde a lavagem da roupa às refeições.

"Era uma festa constante", diz ela. "Era como ter todos os primos a viver connosco."

A quinta já não é uma comuna, embora a terra continue a ser propriedade colectiva dos seus residentes. No entanto, uma coisa nunca mudou para Holzapfel: os companheiros de casa. Nos últimos 20 anos, alugou a sua cave a sete famílias.

Holzapfel faz parte do número crescente de baby boomers, que, nos EUA, correspondem aos 76 milhões de pessoas nascidas entre 1946 e 1964, que vivem com companheiros de casa de outras gerações. E podem ser parte da solução para a grave crise da habitação nos Estados Unidos.

Os baby boomers, que estão a lidar com o impacto do síndrome do ninho vazio, têm casas grandes nas maiores cidades, ao contrário dos millennials — e não estão a dar sinais de quem se quer mudar em breve. Os preços recorde e a escassez de casas parecem ter congelado toda a gente no mesmo lugar.

Ter várias gerações a viver sob o mesmo tecto podia ajudar a aliviar a escassez de habitação e a epidemia de solidão que afecta metade dos adultos americanos. Também reduziria as emissões que provocam o aquecimento global. Uma vida que envolva mais pessoas é quase sempre mais ecológica: menos casas, menos energia e mais eficiência em geral. A libertação de espaço nas casas dos boomers poderia também trazer os jovens e as famílias suburbanas de volta às comunidades que estão mais próximas dos empregos e das escolas, eliminando as deslocações pendulares poluentes.

"Passámos momentos muito agradáveis com quase toda a gente que passou por aqui", diz Holzapfel, acrescentando que olha para alguns dos seus companheiros de casa mais jovens como netos. "Cada casal mais velho pode encontrar o equilíbrio certo com quem quer ter por perto. Cada um pode encontrar o que funciona para si."

De acordo com os dados dos censos, os "companheiros de casa boomers" estão a crescer há anos. Eis algumas razões para te juntares a eles.

A crise da habitação

A vida intergeracional foi em tempos comum nas cidades americanas. Todos, das famílias de meios modestos à classe alta, alugavam quartos ou andares inteiros. Essas pensões serviam até metade dos residentes urbanos do século XIX. O poeta Walt Whitman, que viveu em pensões no início da adolescência, descreveu-as como o caldeirão cultural do país em 1842. "Homens casados e homens solteiros, velhos e raparigas bonitas; moleiros e pedreiros; sapateiros, coronéis e contra-patrulheiros; alfaiates e professores; tenentes, mandriões, senhoras, cérebros fracos e advogados; tipógrafos e pastores — de espíritos negros e brancos, espíritos tristes e felizes — todos se alojam lá", relata o Boston Globe.

No entanto, muitas cidades proibiram a construção de novos duplexes e moradias para acolher várias gerações debaixo do mesmo tecto. De acordo com um relatório de 2024 do Conselho de Consultores Económicos da Casa Branca, as leis de exclusão de zonas restringem 70% de todos os terrenos residenciais a casas unifamiliares, alimentando uma crise de acessibilidade económica.

No ano passado, três quartos dos mercados imobiliários do país foram considerados inacessíveis, de acordo com a Attom, uma empresa de dados imobiliários. Os proprietários de casas estão a gastar, em média, cerca de 35% do seu rendimento com habitação, muito acima dos 28% de referência para serem considerados acessíveis.

As casas maiores também são escassas porque as famílias mais velhas, já sem os seus filhos, ainda estão a viver nelas, diz Jennifer Molinsky do Centro Conjunto de Estudos sobre Habitação da Universidade de Harvard. Os agregados familiares dos baby boomers sem filhos a viver em casa são detentores de cerca de 28% das casas grandes do país (isto é, as que têm três ou mais quartos), em comparação com apenas 14% dos agregados familiares dos millennials com filhos, apesar de esta geração ser mais numerosa do que a dos boomers.

Há boas razões para os baby boomers se agarrarem às suas casas: os proprietários de casas mais velhas têm, normalmente, taxas de hipoteca muito baixas e a grande maioria prefere envelhecer nas suas próprias casas. Mesmo para aqueles que estão dispostos a mudar-se, existem poucas opções de casas mais pequenas, devido à escassez de unidades habitacionais a preços acessíveis nas suas comunidades.

Isto significa que milhões de quartos estão vazios. A empresa imobiliária Trulia estimou, em 2017, que existam 3,6 milhões de quartos vagos em casas de baby boomers por alugar nas 100 maiores áreas metropolitanas dos EUA.

A ascensão do "colega de casa boomer"

A escassez de habitação levou Nancy, professora de astronomia reformada que vive num subúrbio de Boston, a abrir a sua casa construída em 1889, com cinco quartos, a inquilinos.

"Comecei a alugar em 2016 e nunca mais olhei para trás", diz ela, pedindo que o seu apelido não seja utilizado por motivos de privacidade. "Mesmo que tivesse muito dinheiro, não ia gostar de viver aqui sozinha."

Normalmente, tem um companheiro de casa mais velho e um mais novo, normalmente um estudante do Boston College, que fica perto, recomendada pelo gabinete de alojamento da universidade. Cada pessoa tem o seu próprio quarto e casa de banho privativa, e os três partilham a cozinha e os espaços comuns, refeições ocasionais ou até viagens de carro. "Todos têm sido óptimas pessoas", acrescenta.

Tal como Nancy, algumas pessoas com mais de 65 anos vivem actualmente com companheiros de casa ou de quarto com quem não têm laços de sangue, de acordo com estimativas baseadas nos dados do recenseamento dos EUA de 2022, de Molinsky. Cerca de 50% dessas pessoas são jovens adultos.

O que faz uma relação de sucesso?

Qualquer pessoa pode viver com uma pessoa mais velha. Serviços profissionais, amigos de confiança ou até instituições de ensino, como as universidades locais, podem ser uma fonte de inquilinos aprovados. Definir as expectativas antecipadamente e por escrito, juntamente com uma comunicação clara, evita mal-entendidos ou conflitos, especialmente em áreas comuns, como a lavandaria ou a cozinha. Para encontrar as condições correctas, é necessário um pouco de prática.

Muitos serviços profissionais recomendam que se faça verificação dos antecedentes e de crédito e fornecem acordos de partilha de casa aperfeiçoados ao longo de muitas partidas.

Luke Barnesmoore, da Front Porch, uma organização sem fins lucrativos que se dedica à habitação, afirma que a partilha de casa é agora um serviço social essencial para os idosos e para os trabalhadores que não têm possibilidade de pagar um lugar para viver. "Estamos agora no espaço da prevenção das situações em que as pessoas ficam sem abrigo", afirmou.

De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, os americanos com 50 anos ou mais são o grupo etário de pessoas sem-abrigo que mais cresceu, representando cerca de metade do total da população sem-abrigo.

Nos últimos anos, a organização sem fins lucrativos tem gerado mais matches entre gerações. Apesar da hesitação de alguns participantes em relação à diferença de idade, Barnesmoore diz que uma combinação bem-sucedida tem menos que ver com a idade do que com os valores. A Front Porch diz que não teve de mudar nenhuma correspondência em pelo menos quatro anos.

"As dinâmicas sociais costumam ser muito semelhantes", afirma. "Os humanos são humanos. Temos muito mais em comum do que a diferença geracional possa implicar."

Serena Kachinsky, 44 anos, tinha as suas dúvidas sobre abdicar do seu próprio espaço. "Mesmo na faculdade, dizia: 'Não quero colegas de quarto'", diz ela. "Partilhar o espaço é difícil."

Mas depois de uma década a conviver com o mercado imobiliário da Califórnia, ela e o marido decidiram que precisavam de fazer uma mudança. Com um filho e outro a caminho, mudaram-se para o Tennessee, onde o marido cresceu.

Mudaram-se para a cave de Holzapfel em 2020, pouco antes da pandemia. A quinta oferecia uma comunidade unida, uma nova vida e a possibilidade de alargar a família para além do que podiam pagar na Bay Area, um dos locais mais caros do mundo para se viver.

A experiência foi como ganhar outra família, disse ela. Holzapfel e o seu marido Bob ajudaram com os dois filhos de Kachinsky. As famílias passavam tempo juntas no quintal e organizavam uma noite de pizza semanal. Muitas vezes, disse Kachinsky, os Holzapfels ofereceram conselhos valiosos extraídos de décadas de experiência, algo que ela descreveu como a parte mais valiosa da experiência.

"Era como ter um par de avós por perto", diz ela. Uma das primeiras palavras do meu filho foi "Bob". Estávamos assim tão ligados."

A família de Kachinsky acabou por sair a cave de Holzapfel após a chegada do seu terceiro filho. Agora vivem no fim da rua, mas continuam a visitar-se uns aos outros.

Holzapfel diz que planeia voltar a alugar a sua cave quando o casal terminar algumas reparações na casa. Para eles, o seu papel é acolher jovens famílias na quinta e ajudá-los a dar início à sua próxima fase da vida.

"Somos uma rampa de lançamento", acredita.

Exclusivo PÚBLICO/ The Washington Post