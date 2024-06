Antes do apito inicial, Portugal vs. Turquia em números

Portugal encontra-se com a Turquia, este sábado, na segunda jornada do Euro 2024. O PÚBLICO comparou a história e estatísticas das duas selecções na competição europeia.

Este sábado, às 17h, a selecção das "quinas" tem um desafio pela frente: a Turquia. Este jogo do Euro 2024 marca a 10.ª vez que as selecções se enfrentam. Em modo de preparação, antes do apito inicial, reveja a história e estatísticas das duas selecções.

A história de Portugal vs. Turquia

Este jogo será o 10.º encontro entre Portugal e a Turquia e o quarto em Europeus. Dos nove jogos, Portugal venceu sete e a Turquia dois. Não houve empates.

No torneio europeu, as selecções defrontaram-se em 1996, 2000 e 2008. Em 1996, curiosamente a primeira participação da Turquia no Euro, as equipas faziam parte do Grupo D. A Turquia abandonou a competição depois de ter perdido todos os jogos da fase de grupos, nomeadamente, contra Portugal, que triunfou por 1-0.

Em 2000, no Euro organizado pela Bélgica e Países Baixos, Portugal e Turquia encontram-se nos quartos-de-final e a selecção nacional volta a sair por cima (2-0). Mais uma vez na fase de grupos, em 2008, a selecção portuguesa venceu a Turquia e, novamente, por 2-0.

As vitórias da Turquia foram conseguidas em jogos particulares: o primeiro confronto de sempre, em 1955, e o penúltimo, em 2012, ambos por 3-1.

Somando todos os jogos, Portugal marcou 19 golos em balizas turcas e a Turquia marcou nove. Dos 19 golos marcados por Portugal, quatro foram de Eusébio.

Depois de se estrear em 1996, o mais longe que a Turquia chegou na competição foi em 2008, e jogou as meias-finais contra a Alemanha. Portugal, por sua vez, estreou-se em 1984 e, inesquecivelmente, a vez que chegou mais longe foi em 2016, quando se tornou campeão da Europa.

No Euro 2024

Quer Portugal, quer a Turquia já tiveram um jogo no Euro 2024. Por isso, já é possível comparar as estatísticas das duas selecções nesta edição. A Turquia já marcou três golos, mais um do que Portugal, e também fez mais remates, 22 contra 19. No entanto, se contabilizarmos apenas os remates à baliza, há um empate, ambas fizeram oito.

No resto das estatísticas de ataque, voltam a empatar. A selecção turca ganha na precisão de passe, praticamente exímia, com 91%. Aliás, é a segunda melhor, depois da Alemanha. Portugal está em 12.º, com 87% de precisão. Por outro lado, a posse de bola é de Portugal. Com 69%, é a selecção com maior posse de bola no Euro 2024.

Portugal fez mais ataques (75-68), mas a Turquia vence na eficácia dos cruzamentos (33%-12,9%).

Ao nível defensivo, a selecção nacional foi melhor. Portugal fez 24 fintas, contra 18 da Turquia, e recuperou 43 bolas, ao passo que a selecção de Vincenzo Montella recuperou 41. A Turquia tentou desarmar mais vezes, mas conseguiu-o tantas como Portugal (10).

No âmbito disciplinar, empatam em faltas sofridas (7) e cartões amarelos (2), mas a Turquia fez 10 faltas, enquanto Portugal fez seis.

A oportunidade para mudar estes números é este sábado, às 17h, num jogo que será jogado em Dortmund e transmitido na RTP. Depois deste desafio, Portugal ainda terá a Geórgia pela frente, no dia 26 de Junho, naquele que será o último jogo da selecção lusa na fase de grupos do Euro 2o24.