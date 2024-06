Turquia ganha vantagem no grupo de Portugal

Como aperitivo para o Grupo F, não esteve nada mal. A Turquia apadrinhou a estreia da Geórgia em grandes competições internacionais e, embora fosse um duelo entre duas das selecções menos cotadas na prova, o confronto entre turcos e georgianos, em Dortmund, teve qualidade. No final, com dois grandes golos - Mert Muldur, aos 25’; Arda Güler, aos 65’ - foi a Turquia que confirmou o favoritismo e conseguiu uma vitória, por 3-1, que deixa a equipa comandada por Vincenzo Montella na frente do grupo de Portugal no Campeonato Europeu.

No cartaz do Alemanha 2024, o jogo 11 era, certamente, um dos menos apetecíveis na lista dos que compunham a primeira jornada da fase de grupos. De um lado estava uma equipa (Turquia) que em oito últimos jogos na competição, só tinha vencido um; do outro, um país que se estreava na prova graças à boa vontade da UEFA – apuramento via o play-off da Liga das Nações. No entanto, os adeptos que desdenharam o primeiro jogo do grupo de Portugal perderam um dos mais entretidos até ao momento no Euro.

O jogo arrancou com o favoritismo a recair quase por inteiro para o lado turco e, no início da partida, a equipa liderada por Montella não fugiu à responsabilidade. Com muito talento do meio-campo para a frente - Çalhanoglu, Arda Güler, Kökçü e Kenan Yildiz -, o técnico italiano apostou num 4x2x3x1, procurando fazer pressão alta sobre um adversário que, como se previa, correu poucos riscos na fase inicial.

Tendo um jogador que se destaca de todos os outros - Khvicha Kvaratskhelia -, o francês Willy Sagnol desenhou a sua equipa em 5x4x1, dando, no entanto, liberdade aos seus jogadores para explorarem o espaço que os turcos iriam dar. O resultado da equação foi um jogo com mais bola e domínio para a Turquia, mas com a Geórgia sempre de olho na baliza adversária.

O primeiro momento de emoção surgiu aos 11’, quando Ayhan acertou no poste da baliza defendida por Mamardashvili, guarda-redes do Valência. No entanto, logo na resposta, Mekvabishvili podia ter colocado a Geórgia na frente.

Sempre num ritmo elevado, a partida manteve-se entretida, até que, aos 25’, a tendência deste Euro confirmou-se - apenas no Áustria-França não houve golos na primeira meia-hora. Aproveitando uma bola perdida após um alívio para a entrada da área, Müldür, com um remate de primeira, colocou os turcos na frente.

Um par de minutos depois, a Geórgia parecia estar perto do KO, quando uma assistência de Kökçü foi aproveitada por Yildiz, que desviou para o fundo da baliza. No entanto, o jovem avançado da Juventus estava adiantado e o golo foi invalidado pelo VAR.

Positivo/Negativo Positivo Arda Güler Aos 19 anos, já é muito mais do que uma promessa e não podia ter começado melhor o Europeu. Após uma temporada onde esteve sempre condicionado por lesões, mas onde marcou seis golos em 12 jogos pelo Real Madrid, Arda Güler mostrou que pode ser uma grande dor de cabeça para Portugal na segunda jornada do Grupo F. Negativo Heorhii Tsitaishvili O flanco esquerdo foi o calcanhar de Aquiles da Geórgia e Heorhii Tsitaishvili nos 74 minutos em que esteve em campo nunca conseguiu dar tranquilidade à equipa.

O filme da partida entusiasmava os turcos, em clara maioria em Dortmund, mas rapidamente a Geórgia colocou gelo no Signal Iduna Park. Aos 32’, uma grande jogada de Kochorashvili terminou num desvio de Mikautadze, que escreveu o seu nome na história ao marcar o primeiro golo da Geórgia em Europeus.

A segunda parte começou com um ritmo mais baixo – culpa da Geórgia que correu menos riscos -, mas depois de duas ameaças por Muldur e Çalhanoglu, um dos maiores talentos do futebol europeu desatou o nó para os turcos: Arda Güler, que há um ano o Real Madrid contratou ao Fenerbahçe por 20 milhões de euros, estreou-se a marcar num Europeu com 19 anos, três meses e 25 dias.

Com vinte minutos para jogar, a Turquia recuou as suas linhas e, pela primeira vez, deixou de assumir a responsabilidade da partida, mas a opção turca podia ter custado caro a Montella: no período de descontos, a Geórgia desperdiçou duas oportunidades de golo flagrantes. Porém, a sorte estava do lado turco e, no tudo ou nada georgiano, foi a Turquia que marcou no último lance da partida: com Mamardashvili na área adversária, Akturkoglu correu todo o campo e rematou para uma baliza deserta, fixando o 3-1 final.