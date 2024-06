Paris 2024: água do rio Sena com níveis de poluição acima dos autorizados

A água do rio Sena revelava, em 16 de Junho, níveis de poluição acima dos autorizados para a realização das provas olímpicas de triatlo e natação em águas abertas, indicou esta sexta-feira, 21 de Junho, o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024 (COJO).

"À data das análises [16 de Junho], as amostras não correspondem aos padrões que teremos de ter no Verão", afirmou o autarca da região de Île-de-France, Marc Guillaume, mostrando-se, no entanto, confiante na realização das provas durante os Jogos Olímpicos, que decorrerão entre 26 de Julho e 11 de Agosto.

De acordo com o boletim semanal da câmara municipal de Paris, o mau tempo registado em França nos últimos dias pode explicar as concentrações elevadas de duas bactérias fecais nas águas do Sena.

"A qualidade da água continua degradada, devido a um contexto hidrológico e meteorológico desfavorável: chuvas, caudais elevados e temperaturas abaixo dos padrões", referem as autoridades, acrescentando: "o elevado caudal do rio não promove a elevada qualidade da água".

Os gráficos divulgados mostram níveis de concentração da bactéria Escherichia coli bem acima do limite fixado pelas federações internacionais de triatlo e natação para a realização de provas.

O rio Sena será um dos principais palcos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, pois, além de acolher as cerimónias de abertura e encerramento, deverá também receber as provas de triatlo, paratriatlo e natação de águas abertas. Em Agosto de 2023, os eventos teste previstos para o local foram cancelados devido à má qualidade de água.