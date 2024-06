Fim-de-semana na TV: Legalmente Loira, Little Steven e Rock in Rio

CINEMA

Legalmente Loira

Star Life, sábado, 22h20

Reese Witherspoon é Elle Woods, que tem tudo o que uma rapariga pode querer: é rica, bonita, tem o cabelo naturalmente loiro e namora o rapaz mais giro e cobiçado da faculdade. Só que, quando Warner vai estudar Direito para Harvard, abandona Elle porque ela é demasiado loira para ser a mulher de um advogado. Elle está no entanto disposta a tudo para se tornar Mrs. Warner Huntington III.

Para se vingar, consegue também entrar no curso de Direito. Mas é constantemente gozada por todos os colegas, que a consideram demasiado “cabeça oca”. Para recuperar a dignidade e o namorado, Elle lança uma campanha de defesa das loiras e decide defender o caso, em tribunal, de uma loira acusada de assassinato. Só se for bem-sucedida poderá desmentir a máxima de que todas as loiras são burras.

Uma comédia de Robert Luketic escrita por Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith, a mesma dupla de 10 Coisas que Odeio em Ti, e estreada em 2001. No domingo passa a sequela de 2003.

A Zona

RTP2, sábado, 22h59

A perda, o vazio que fica quando alguém morre, o corpo anestesiado pela dor. Os objectos, as memórias e as possibilidades interrompidas, um território de fantasmas mas que também pode ser imensamente libertador. Um filme que rejeita a narrativa tradicional e se constrói a partir de “imagens, sons e sensações”, como descreve o realizador Sandro Aguilar, também prolífico produtor e montador que se estreou nas longas-metragens com este filme de 2008.

John Wick: Capítulo 4

Nos Studios, domingo, 18h40

John Wick (Keanu Reeves), o assassino profissional que estava reformado e voltou ao activo depois da morte da mulher e de matarem o cão que ela lhe deixou, foi excomungado da comunidade mundial de assassinos e decide vingar-se da organização que regula a sua profissão.

Um thriller de acção novamente assinado por Chad Stahelski que continua a história iniciada em John Wick (2014). O elenco conta ainda com Donnie Yen, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Bill Skarsgård e Ian McShane.

Os Ricardos

TVCine Top, domingo, 21h40

Lucille Ball e Desi Arnaz eram um dos mais célebres casais da televisão, da década de 1950, protagonistas da sitcom de sucesso I Love Lucy – que em Portugal ganhou dois remakes em canais diferentes, ambos com Marina Mota no centro.

O casamento atribulado dos dois, que chegou ao fim após o último episódio da série estar gravado, é o foco deste filme escrito e realizado por Aaron Sorkin em 2021, com Nicole Kidman e Javier Bardem nos papéis principais, ambos nomeados para Óscares, tal como o secundário J.K. Simmons. Kidman ganhou um Globo de Ouro pelo papel.

SÉRIES

Rising Impact

Netflix, sábado, streaming

Estreia. Pela primeira vez, a manga homónima escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki entre 1998 e 2002 é adaptada para anime – neste caso em ONA, original net animation, como se chamam estas produções de streaming –, feita pelo estúdio de animação Lay-duce, com realização de HItoshi Nanba e Michihiro Tsuchiya na escrita.

É sobre um miúdo que vive nas montanhas de Fukushima e que adora basebol, especialmente quando bate na bola, isto até descobrir que o golfe lhe permite atirar bolas para bem mais longe. O seu talento levá-lo-á a uma academia. A segunda temporada estreia-se já em Agosto.

Corações Periféricos

RTP Memória, sábado, 23h41

Em 1991, a RTP fez uma série de antologia, ou quatro telefilmes, centrados em jovens portugueses. Este é o terceiro episódio, assinado por Luís Alvarães, tanto o guião quanto a realização (os outros são de Fernando Ávila, Pedro Ruivo e Manuel Mozos). É sobre um jovem que volta a Lisboa após o serviço militar, olhando para tudo com novos olhos. Com Pedro Hestnes, Isabel Ruth e Carlos Gomes.

Will & Grace

Star Comedy, domingo, 22h

Estreia da quinta temporada. O Star Comedy anda a passar, desde o início, a sitcom da viragem do século que mostrava o dia-a-dia de dois melhores amigos nova-iorquinos. Ele, Will (Eric McCormack), é um advogado gay; ela, Grace (Debra Messing), uma decoradora de interiores heterossexual. A série durou de 1998 a 2006, tendo sido reavivada em 2017, chegando ao fim em 2020.

DOCUMENTÁRIOS

Falas de Orgulho

Globo, domingo, 1h30

Em mês de Orgulho LGBTQIA+, com o dia internacional alusivo à causa a comemorar-se no próximo dia 28, a Globo mostra este programa conduzido por Leilane Neubarth que fala das dificuldades da comunidade. Fá-lo com recurso a experiências sociais e testemunhos na primeira pessoa. O cerne é a realidade brasileira, sendo o Brasil o país que mais mata pessoas LGBTQIA+.

Stevie Van Zandt: Disciple

Max, domingo, streaming

Steven Van Zandt, também conhecido como Miami Steve ou Little Steven, é uma lenda dos palcos, dos discos, da televisão e do activismo. Toca guitarra na E Street Band ao lado de Bruce Springsteen desde a década de 1970, além de ter trabalhado com vários outros artistas, foi o Silvio Dante de Os Sopranos, o dono do clube de strip dado a imitar Al Pacino em O Padrinho - Parte III, mostrou-se incansável a usar, nos anos 1980, a sua fama para combater o apartheid na África do Sul.

Bill Teck assina este documentário sobre a figura, com depoimentos de vultos como Springsteen, Paul McCartney, Eddie Vedder, Rubén Blades, David Chase ou Peter Gabriel.

DANÇA

Nova Criação de Bruno Beltrão

RTP2, sábado, 22h01

O coreógrafo brasileiro Bruno Beltrão (n.1979) alia a formação na dança contemporânea e filosofia a vários estilos de dança urbana. Este seu espectáculo com o Grupo de Rua, que passou por Portugal em 2022 e foi gravado, reflecte as preocupações com aquilo por que o Brasil estava a passar, fazendo perguntas sobre a paralisante situação geopolítica do país em tempos de Jair Bolsonaro.

MÚSICA

Especial Rock in Rio

SIC, sábado, 15h30

Directo. Arranca o segundo fim-de-semana da até agora bastante polémica, entre croquetes, organização de palcos e transportes, edição deste ano do festival de música que veio do Brasil para Portugal há 20 anos. É dia de Jonas Brothers, James, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes, Filipe Karlsson, Kura, Leigh-Anne Pinnock, Ornatos Violeta e outros.

Bandua no Misty Fest

RTP2, domingo, 22h55

O duo de Bernando d’Addario, ou Tempura the Purple Boy, e Edgar Valente, que junta a música da Beira Baixa e o folclore português à música electrónica e concorreu ao Festival da Canção de 2023, actuou em Novembro do ano passado na Casa da Música, durante o Misty Fest, na mesma noite do espanhol Rodrigo Cuevas.

INFANTIL

Gru - O Maldisposto (VP)

Disney Channel, sábado, 20h50

Pouco antes de chegar o quarto capítulo desta saga sobre o vilão animado Gru às salas, uma oportunidade para ver o original de 2010 assinado por Pierre Coffin e Chris Renaud, antes das sequelas e dos spin-offs dos Mínimos.

Sem Tempo para Espiar: Um Filme Loud em Casa

Nickelodeon, domingo, 11h

Loud em Casa foi, primeiro, uma série animada, criada por Chris Savino em 2016, centrada num miúdo com dez irmãs numa cidade do Michigan. Depois deu um filme de imagem real em 2021, que por sua vez deu origem a outra série de imagem real no ano seguinte, e um segundo filme do ano passado, que chega agora ao Nickelodeon.

DESPORTO

Futebol: Turquia x Portugal

RTP1, sábado, 16h50

Directo. Depois da vitória suada frente à Chéquia no primeiro jogo, o segundo jogo de Portugal no Euro 2024 é contra a Turquia.

Futebol: Suíça x Alemanha

RTP1, domingo, 19h50

Directo. As duas primeiras equipas da tabela do Grupo A da fase de grupos do Euro 2024 defrontam-se na Alemanha.