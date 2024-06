Um quinto dos cursos superiores tem desemprego acima da média nacional

São quase 200 as formações nas quais a percentagem de inscritos nos centros de emprego supera os 6%. Há 45 cursos com pleno emprego. Dados de 2022 são agora divulgados pelo portal Infocursos.

O indicador de desemprego de um quinto dos cursos superiores nacionais está acima da média nacional. São quase 200 as formações em que a percentagem de inscritos nos centros de emprego supera os 6%, de acordo com a base de dados do portal Infocursos, que foi actualizada nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) com os números relativos a 2022. O curso com piores indicadores é o de Design Global, na Universidade Europeia. Em sentido contrário, há 45 cursos onde não há desempregados, entre os quais se destacam oito de enfermagem.