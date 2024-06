As três versões sobre o caso das gémeas: Nuno Rebelo de Sousa contradiz Lacerda Sales

Nuno Rebelo de Sousa desmente as versões, já em si contraditórias, de António Lacerda Sales e da sua antiga secretária, Carla Silva, e nega ter cometido qualquer crime no caso das duas gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria. Depois de ter sido constituído arguido, tal como o antigo secretário de Estado da Saúde, e interrogado pelo Ministério Público (MP), através de uma carta rogatória enviada para o Brasil, o filho de Marcelo Rebelo de Sousa encaminhou para o MP, através da sua defesa, uma exposição adicional, a que a revista Sábado teve acesso, para esclarecer os factos.

