Sexta na TV: Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, Clãs da Galiza e Astro-Mano

O dia inclui também The Bricklayer: Missão Mortal, Ligações Perigosas, Grunge - Uma História de Música e Raiva e Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood.

CINEMA

The Bricklayer: Missão Mortal

Prime Video, streaming

Estreia. Jornalistas conceituados de vários países são brutalmente assassinados. Nos locais do crime são colocados indícios que apontam para a responsabilidade da CIA. Steve Vail, um ex-agente reformado, tem de regressar ao activo de modo a encontrar os verdadeiros culpados, perceber as suas motivações e ilibar a agência. Nessa investigação, vai deparar-se com uma complexa teia de intrigas que envolve um antigo colega de profissão cujo objectivo não é apenas descredibilizar a CIA, mas também comprometer a segurança dos EUA. Com Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Tim Blake Nelson, Ilfenesh Hadera e Clifton Collins Jr. nos papéis principais, este thriller de acção conta com realização de Renny Harlin.

Onde Fica a Casa do Meu Amigo?

RTP2, 22h52

Esta história de amizade e cumplicidade juvenil, estreada em 1987, valeu ao realizador, o iraniano Abbas Kiarostami, o Leopardo de Ouro e uma menção especial do júri no Festival de Cinema de Locarno. Centra-se no desejo do pequeno Ahmed (Babek Ahmed Poor) de devolver um caderno a Mohamed Reda Nematzadeh (Ahmed Ahmed Poor), um colega de escola. Essa missão tem uma importância singular: se Mohamed não tiver o caderno com os trabalhos de casa todos feitos no dia seguinte, vai ter um castigo muito severo na escola. Uma história simples mas sublime num filme modesto. Destaque para a interpretação das crianças, que conseguiram captar e transmitir a sua vulnerabilidade num mundo caótico.

Ligações Perigosas

TVCine Action, 22h55

Estreado em 2009, este thriller político de Kevin Macdonald é baseado numa minissérie da BBC. Gira à volta de Stephen Collings (Ben Affleck), um bem-sucedido congressista norte-americano, e de Cal McAffrey (Russell Crowe), seu ex-mandatário de campanha e agora jornalista de uma importante publicação de Washington. Quando a amante de Stephen Collings é encontrada morta, em circunstâncias misteriosas, todos os segredos começam a ser revelados. Cal McAffrey é então destacado, com a jovem e ambiciosa jornalista Della Frye, para investigar o caso, acabando por descobrir um perigoso jogo de poder que envolve gente muito importante.

SÉRIES

Clãs da Galiza

Netflix, streaming

Estreia. Cambados, Galiza. Ana (Claro Lago), uma advogada com experiência numa grande firma de Madrid, chega a esta pequena cidade decidida a recomeçar a vida e, ao mesmo tempo, fazer as pazes com o seu passado. É aí que se cruza com Daniel (Tamar Novas), que é filho de um grande traficante local. Esta série de oito episódios foi criada por Jorge Guerricaechevarría, argumentista que costuma trabalhar com Álex de La Iglesia, com quem fez a série 30 Monedas para a HBO.

Astro-Mano

RTP Play, streaming

Estreia. “Nos subúrbios de Lisboa, uma amizade intergaláctica transforma-se numa missão inadiável”, narra-se no trailer desta série, idealizada por Filipe Santos e Pedro Ferreira, ambos actores nela, sendo o segundo o protagonista e também responsável pela realização. Uma produção da RTP Lab, é sobre a amizade entre um extraterrestre e um jovem português.

DOCUMENTÁRIOS

Grunge - Uma História de Música e Raiva

TVCine Edition, 22h

Continua o especial Documentários: Música e Arte, que toma conta das sextas-feiras de Junho do TVCine Edition. Passadas mais de três décadas do fenómeno grunge, a cena de música rock feita em Seattle no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o que é que resta? É a essa pergunta que este documentário francês de Charlottle Blum, de 2021, procura responder. A seguir, às 22h55, Napoleão - Em Nome da Arte, do mesmo ano, um filme de Giovanni Piscaglia com apresentação de Jeremy Irons sobre a relação entre Napoleão Bonaparte e a arte.

Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood

Max, streaming

Na segunda-feira, Scooter Braun, o executivo de sucesso que, entre outros, terá descoberto Justin Bieber, anunciou que se iria reformar da indústria musical ao fim de 23 anos. Há cinco anos, Braun comprou a editora Big Machine Records e ficou com as gravações originais dos seis primeiros álbuns de Taylor Swift, que depois vendeu a um fundo de capital privado. Foi isso que fez Swift regravar alguns deles. A querela pública entre os dois é o foco desta série documental.