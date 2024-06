Pop psicadélica e lo-fi para acarinhar em Diamond Jubilee: este é o ano de Cindy Lee

Não se encontra no Spotify, nem em nenhuma das outras plataformas de streaming que compõem a concorrência — um protesto e um pequeno contributo para o combate à intocabilidade destas empresas, cujas formas de remunerar os artistas são frequentemente alvo de acesas discussões. O álbum foi disponibilizado apenas no YouTube, onde conseguimos, desde que não andemos aos saltos, percorrer as duas horas de duração do projecto sem que, entre músicas — e são muitas: 32 —, surja um único anúncio intrusivo (ouvir um disco de uma ponta à outra no YouTube é um dos equivalentes digitais possíveis das cassetes; um método “à antiga”, até mesmo algo nostálgico).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt