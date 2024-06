Hyundai Inster anunciado como um pequeno e acessível eléctrico

O Hyundai Inster, que passará a ser a entrada da gama eléctrica da Hyundai na Europa, foi, recentemente, revelado, juntamente com algumas imagens, que deixam antever a silhueta do vindouro modelo.

Mais detalhes do modelo, que deriva do Casper, um veículo de 3,59 metros que integra o portefólio da marca na Coreia do Sul, só deverão ser conhecidos no final deste mês, quando se exibir no Salão Internacional de Mobilidade de Busan. Mas, para já, além do nome e da silhueta, já se sabe que se apresentará com uma autonomia de 355 quilómetros WLTP, o que é bom para o seu segmento, o dos citadinos, e que o coloca a rivalizar com o maior ë-C3.

Pelas suas dimensões, podemos colocar o Inster ao lado de propostas como o Toyota Aygo X ou o Fiat 500, embora apenas com este último possa rivalizar por ambos desbravarem o filão da electricidade.

Das fotos reveladas, distingue-se uma frente bem iluminada, com luzes pixelizadas a concorrerem com ópticas redondas, que contrastam com as formas quadradonas, a querer lembrar um SUV. A tomada eléctrica para recarregar a bateria encontra-se na parte da frente.

Ainda não há preço, mas tudo aponta para que a Hyundai queira entrar na guerra de preços, numa altura em que várias marcas trabalham para ter produtos em torno dos 20 mil euros, com o objectivo de conseguir alcançar cada vez mais orçamentos com a energia livre de emissões de escape. A data oficial de lançamento também não é conhecida, ainda que seja expectável que, após a sua estreia mundial no fim de Junho, as encomendas abram ainda este ano.