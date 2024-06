Quinta na TV: A Mesa de Café, Roger Federer e maquilhagem

CINEMA

A Mesa de Café

Filmin, streaming

Estreia. Lançada em 2022, esta comédia muito negra espanhola, realizada e co-escrita por Caye Casas, foi descrita por Stephen King, o mestre do terror americano, como “horrível e horrivelmente hilariante” e algo como “o sonho mais negro dos Irmãos Coen”. É a história de um casal com um recém-nascido que compra uma mesa de café de mau gosto numa loja de móveis. Ela, María (Estefanía de los Santos), não quer, mas ele, Jesús (David Pareja), insiste. É uma mesa que o vendedor diz ter vidro inquebrável, algo em que ela não acredita. Quando a mesa tem o seu primeiro problema, a vida dos dois dá uma reviravolta que ninguém poderia antecipar.

Morrer em Las Vegas

TVCine Emotion, 22h55

Ben Sanderson (Nicolas Cage, num papel que lhe deu o seu único Óscar) é um argumentista de Hollywood que, graças a um problema com o álcool, perde tudo na vida: a família, os amigos e o trabalho. Decide, então, sair de Los Angeles e ir para Las Vegas beber até morrer. Pelo caminho, cruza-se com uma prostituta, com quem acaba por ir viver. Estreado em 1995, um filme do britânico Mike Figgis baseado no romance semi-autobiográfico de John O’Brien, que se suicidou duas semanas após ter vendido os direitos da adaptação ao cinema.

O Último Grande Herói

AXN Movies, 23h05

O jovem Danny Madigan é o maior fã de Jack Slater, um actor de filmes de acção. Quando o último filme de Slater se estreia, o melhor amigo de Danny oferece-lhe um bilhete de cinema. Sem o saber, Danny recebe um bilhete com poderes mágicos e acaba por ser transportado para o interior da tela, onde conhece o seu herói. Uma comédia de acção de John McTiernan com Arnold Schwarzenegger.

SÉRIE

P-Valley

TVCine Edition, 22h10

Estreia da segunda temporada. Em Chuchalissa, uma cidade fictícia do estado do Mississípi, há um clube de strip chamado The Pynk. As vidas das dançarinas que lá trabalham, quase todas mulheres negras, são o foco desta série criada por Katori Hall, dramaturga vencedora de um prémio Pulitzer, a partir da sua própria peça de teatro Pussy Valley, de 2015 – o nome foi atenuado para a televisão. Já há uma terceira época a caminho.

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

Já chegou à quarta temporada a série dinamarquesa passada num hotel de luxo, empoleirado nas dunas do Mar do Norte, que reabre as portas para mais um Verão. Nesta leva de episódios (este é o terceiro de sete), estamos em 1931, com uma crise mundial que marca a actualidade mediática. Fie está à frente do dia-a-dia do hotel, que este ano recebe os hóspedes do costume e também novos convidados.

DOCUMENTÁRIOS

Federer: Twelve Final Days

Prime Video, streaming

Asif Kapadia, que assinou documentários sobre Ayrton Senna, Amy Winehouse – este, Amy, valeu-lhe um Óscar em 2017 – e Diego Maradona, é o co-realizador, com Joe Sabia, deste filme que olha para os últimos 12 dias do suíço Roger Federer como tenista profissional. Federer tornou-se profissional em 1998 e reformou-se após a Laver Cup de 2022. O filme teve estreia no festival de Tribeca e agora chega à Prime Video.

A Fascinante História da Maquilhagem

RTP2, 22h53

Lisa Eldridge, maquilhadora que trabalhou com inúmeras caras famosas, fotógrafos e publicações mundiais, é a apresentadora desta série documental de três episódios de 2021 sobre a história da maquilhagem ao longo dos tempos. O primeiro episódio é sobre essa arte na Grã-Bretanha da era georgiana, sendo o segundo sobre a vitoriana e o terceiro acerca dos anos 1920.

America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders

Netflix, streaming

Estreia. Das audições aos jogos, com treinos intensivos e ensaios pelo meio, esta série de sete episódios criada por Greg Whiteley acompanha uma época, a de 2023-2024, das cheerleaders dos Dallas Cowboys, a equipa de futebol americano.

DESPORTO

Futebol: Espanha x Itália

RTP1, 19h50

Directo. Na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, Alemanha, a Espanha enfrenta a Itália no Grupo B do Euro.