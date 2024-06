A história da “performance poética” que deu origem ao Museu de Serralves

Museu Nacional Soares dos Reis regressa ao tempo do Centro de Arte Contemporânea (CAC), quando um “enterro” simbólico reivindicou um lugar para a arte e os artistas do Porto e do Norte.

Ponto prévio: ainda que os percursos sejam intermutáveis, há vantagem em que a visita à presente exposição no Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), CAC 50 Anos – A democratização vivida, se faça após a experiência de ver Pré/Pós – Declinações visuais do 25 de Abril, patente no Museu de Serralves. E não apenas por o curador ser o mesmo, Miguel von Hafe Pérez, mas porque tal oferecerá um testemunho cronológico sequencial do que foi a efervescência artística nas duas principais cidades do país entre o início da década de 1970 e os anos imediatos à Revolução dos Cravos.