Três curtas: a vivência queer como questão de performance

Reunidos num programa com uma designação genérica bastante precisa (Ovnis, Monstros e Utopias: Três Curtas Queer), estes três filmes adquirem, pela associação, um peso um pouco maior do que seria o de cada um apresentado desgarradamente. E quando dizemos “peso” queremos dizer um “peso político”, porque se torna uma coisa à beira do manifesto: eis a “vivência queer” trazida para o primeiro plano, isto existe, estas pessoas existem, inscrevê-las (no cinema) é tanto uma forma de afirmação como um gesto de resistência ao apagamento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt