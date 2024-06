População residente em Portugal ultrapassou 10,6 milhões

Nos últimos cinco anos, a população portuguesa não parou de aumentar. Em 2023, chegou aos 10,6 milhões de residentes, segundo as estimativas da população residente divulgadas esta terça-feira pelo INE.

Mais concretamente, as 10.639.726 pessoas que, em 31 de Dezembro do ano passado, residiam no território nacional representam um acréscimo de 123.105 residentes. Sem surpresas, este acréscimo populacional decorreu da imigração, porquanto no ano passado o país registou um saldo migratório positivo de 155.701 pessoas (acima das 136.144 de 2022). Aliás, como vinca o INE, “o aumento da população registado nos últimos dois anos resultou de saldos migratórios que quase duplicaram, com o aumento do número de imigrantes superior ao de emigrantes, e que superaram os saldos naturais negativos”.

De resto, e com excepção de 2020 e muito por causa das restrições decorrentes da covid-19, Portugal apresenta um saldo migratório positivo pelo sétimo ano consecutivo.

No caso do ano passado, os 167.098 imigrantes que entraram — e que representaram um aumento de 72,1% relativamente ao ano anterior — foram contrabalançados pelos bastante menos 30.954 portugueses que decidiram emigrar por um período superior a um ano.

Aliás, e sem surpresas também, o saldo natural, isto é, a diferença entre nados-vivos e mortos, redundou num valor negativo de - 32.596 pessoas. Houve, apesar disso, um desagravamento desta tendência, já que em 2022 o saldo natural fora de – 40.640.

Outra boa notícia é que o número médio de filhos por mulher em idade fértil aumentou para 1,44 filhos. No ano anterior, fora de 1,42. Este valor permanece, ainda assim, muito abaixo das 2,1 crianças por mulher que é considerado o nível mínimo capaz de garantir a substituição de gerações e que Portugal deixou de conseguir atingir em 1982.

Contas feitas, os 85.699 bebés que nasceram em 2023 traduzem uma subida de 2,4% relativamente aos 83.671 bebés nascidos em 2022. No ano passado, a idade média das mulheres ao nascimento de um filho e do primeiro filho continuou a descer ligeiramente, tendo-se fixado nos 31,6 anos e 30,2 anos, respectivamente.

Idosos são um quarto da população

Por tudo isto, o envelhecimento demográfico continuou a acentuar-se e de tal forma que, em 2023, havia 188,1 idosos com 65 e mais anos de idade por cada criança e jovem até aos 14 anos – em 2022, o índice de envelhecimento estava nos 184,4.

Igualmente notório é o agravamento do índice de dependência total, que corresponde ao número de jovens e de idosos por cada 100 pessoas dos 15 aos 64 anos, e que acentua a pressão demográfica sobre a população activa. Em 2012, por cada 100 pessoas em idade activa havia 52,3 jovens e idosos, número que em 2023 aumentou para os 58,5. Mas, se considerarmos apenas o índice de dependência dos idosos, a pressão torna-se mais evidente: dos 29,7 idosos por cada 100 pessoas em idade activa de 2012 o país passou para os 38,2 idosos por 100 pessoas activas no ano passado.

De resto, desde 2012 que o índice de renovação da população em idade activa (que corresponde ao número de pessoas dos 20 aos 29 anos por cada 100 pessoas dos 55 aos 64 anos) atinge valores inferiores aos 100, o que equivale a dizer que o número de pessoas em idade potencial de saída do mercado de trabalho não é compensado pelo número de pessoas em idade potencial de entrada no mercado de trabalho. Em 2023, este índice foi de 76,5.

Do mesmo modo, a idade mediana, ou seja, a idade que divide a população em dois grupos de igual dimensão, passou de 46,9 anos em 2022 para os 47,1 anos. Na década que separa 2012 e 2024, a idade mediana dos homens aumentou 4,3 anos. Já as mulheres viram esse valor subir em 4,4 anos.

Entre 2022 e 2023, a proporção de jovens (dos 0 aos 14 anos de idade) baixou de 14,9% para 12,8% da população total, ao mesmo tempo que a proporção com 65 ou mais anos de idade subiu de 19,5 para 24,1%. Dito de outro modo, os idosos já representam um quarto da população.