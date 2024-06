Conselho de Estado: PSD indica Moedas e Balsemão; PS escolhe Pedro Nuno e César

André Ventura é o nome do Chega, que passa a estar representado no órgão de consulta do Presidente da República. Eleições realizam-se nesta quarta-feira. Saem Alegre, Sampaio da Nóvoa e Cadilhe.

Um é uma estreia, o outro um repetente: o PSD indicou o autarca de Lisboa Carlos Moedas e o fundador do partido, Francisco Pinto Balsemão, para membros do Conselho de Estado. E o mesmo acontece com os nomes escolhidos pelo PS, que coloca na lista que vai a votos o actual secretário-geral, Pedro Nuno Santos e o presidente do partido, Carlos César.

O Chega, que se estreia agora nesta entidade, avança com o nome do presidente, André Ventura. Os nomes vão ser eleitos pelos deputados na tarde desta quarta-feira.

Com a entrada destes três novos nomes, deixam o Conselho de Estado o histórico socialista Manuel Alegre (que ocupava o cargo desde 2005) e o antigo candidato presidencial António Sampaio da Nóvoa, ambos escolhidos pelo PS, e também o social-democrata Miguel Cadilhe.

O prazo para a indicação dos nomes dos representantes da Assembleia da República para uma dúzia de órgãos externos era dia 12, mas os únicos que não chegaram ao gabinete de José Pedro Aguiar-Branco foram precisamente os dos cinco elementos para o Conselho de Estado. Apesar do atraso, irão a votos amanhã. Na base desse atraso estará o facto de os socialistas não apreciarem a ideia de que a lista conjunta incluísse o Chega — apesar de o partido ter direito a essa indicação.

Carlos Moedas é presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2021, quando conquistou a autarquia ao socialista Fernando Medina, e foi até apontado como um dos possíveis sucessores de Rui Rio. Foi secretário de Estado-adjunto de Pedro Passos Coelho entre 2011 e 2014, altura em que assumiu o cargo de comissário europeu para a investigação, inovação e ciência.

Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro, fundador do PSD e do grupo de media que agrega a SIC e o Expresso, é agora o mais antigo membro do Conselho de Estado como representante da Assembleia da República, já que ocupa este cargo ininterruptamente desde 2005.

O socialista Carlos César tem, no entanto, também um longo historial como membro do Conselho de Estado: teve lugar por inerência quando ocupava o cargo de líder do Governo regional açoriano, entre 1996 e 2012, e passou a ser eleito pelo PS desde 2015.

Pedro Nuno Santos, eleito secretário-geral do PS em Dezembro, passa a ocupar um dos lugares do Conselho de Estado depois de o ex-líder socialista ter tido lugar por inerência naquela entidade: António Costa integrava o conselho como primeiro-ministro, o que permitia deixar os lugares do PS eleitos pela AR para o presidente do partido e outros nomes que não o de dirigentes socialistas.

A última estreia é de André Ventura: depois de em 2022 o Chega ter feito uma lista alternativa à composta entre PS e PSD com António Tânger Corrêa em primeiro lugar (que teve apenas 15 votos), o partido tem agora direito a este lugar por ter conseguido chegar aos 50 deputados — a atribuição de lugares é proporcional à votação. Os cinco membros são apresentados em lista única, o que implicou conversas entre PSD, PS e Chega.

Além dos cinco representantes da Assembleia da República (com mandatos coincidentes com a legislatura), o Conselho de Estado é composto por cinco cidadãos designados pelo Presidente da República (pelo seu mandato) — António Lobo Xavier, Joana Carneiro, Leonor Beleza, Lídia Jorge e Luís Marques Mendes —, e um conjunto de inerências.

Neste último caso incluem-se o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; o primeiro-ministro, Luís Montenegro; o presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes; a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral; os presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque; e os antigos Presidentes da República António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva.