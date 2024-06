Sobre a noite passada: House of the Dragon voltou a doer e os pavões gritaram

Quando termina um episódio de House of the Dragon, a questão não é (só) se se gostou. É (também) quanto se sofreu. Mesmo num ambiente especial criado pela Max na noite de segunda-feira, para ver A Son for a Son, o primeiro episódio da segunda temporada da série prequela de A Guerra dos Tronos: entre as muralhas do Castelo de São Jorge, em Lisboa, com os pavões a pupilar, indignados com tantos intrusos no seu reino. Olho por olho, dente por dente, vingança brutal e comédia são o que resume o regresso da popular série — e o teste de temperatura que é ver A Son for a Son em colectivo confirma que os autores da história sabem bem que cordas tocar nesse grande instrumento que é um público global.

