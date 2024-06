House of the Dragon regressa: “Na guerra, o único vencedor é a própria guerra”

Enviar dragões para a Ucrânia, a Guerra Fria, vilões de John Carpenter, o fascínio do predador humano por cavalgar dragões e vermes. O fenómeno vem com mais armas na bagagem, revela elenco ao Ípsilon.

Talvez não fosse este o início que se esperava para uma apresentação do regresso a Westeros e aos dragões dos Targaryen, mas as raras séries blockbuster de hoje e o mundo real misturam-se de forma misteriosa. A 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia invadia a Ucrânia, devolvendo a guerra à Europa. A 7 de Outubro de 2023 o Hamas atacou um festival de música israelita e reacendeu a chama do conflito israelo-palestiniano. O que é que isto tem a ver com alta fantasia? A jornalista ucraniana com t-shirt da Amnistia Internacional descodifica. É que ela pede ao criador de House of the Dragon, Ryan Condal, que envie dragões para ajudar na guerra que está do lado de fora da sua porta.