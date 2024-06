António Costa no Conselho Europeu? “Campanha” dura há vários anos

O consenso entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia para a distribuição dos cargos de topo das instituições comunitárias parece já estar fechado, mas ainda não há certeza se o acordo político dos 27 vai ser oficializado nesta segunda-feira – ou adiado uma semana, para ser formalmente anunciado após a votação da reunião do Conselho Europeu de 26 e 27 de Junho. As estrelas parecem estar alinhadas para que a nomeação de Ursula von der Leyen para um segundo mandato na Comissão Europeia e a escolha do ex-primeiro-ministro António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.