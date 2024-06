Ligações fluviais entre Lisboa e Margem Sul com interrupções na quarta-feira

Serviço regular da Transtejo Soflusa estará condicionado entre as 12h55 e as 18h45 de 19 de Junho.

As ligações fluviais entre Lisboa e a Margem Sul vão ter algumas interrupções na tarde da próxima quarta-feira, 19 de Junho, devido à realização de um plenário de trabalhadores da Transtejo Soflusa, anunciou a empresa esta segunda-feira.

No seu site, a empresa explica que "por motivo de realização de plenário, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da TTSL, prevê-se a interrupção do serviço regular" em vários períodos e ligações.

Assim, na ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço a interrupção está prevista entre as 12h55 e as 18h20 e entre o Terreiro do Paço e o Barreiro entre as 13h55 e as 18h45.

Entre Cacilhas e o Cais do Sodré, a paragem irá decorrer entre as 14h40 e as 18h e, no sentido inverso, das 14h20 às 18h.

Na ligação entre o Montijo e o Cais do Sodré está prevista a paragem das 13h30 às 18h, enquanto entre o Cais do Sodré e o Montijo ocorrerá entre as 14h e as 18h.

Entre o Seixal e o Cais do Sodré, está prevista a paragem do serviço regular entre as 14h e as 17h50 e, no sentido Lisboa/Seixal, das 13h às 17h50.

Relativamente à ligação entre a Trafaria, Porto Brandão e Belém a empresa adianta que estará interrompida entre as 13h e as 18h de dia 19. Entre Belém, Porto Brandão e Trafaria o último barco será às 13h30, sendo a circulação retomada às 18h30.

A empresa recorda que, quando ocorre a paralisação do serviço regular, os terminais e as estações fluviais ficam encerrados por questões de segurança.

A Transtejo Soflusa SA é responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.