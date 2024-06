Terça na TV: Homens Fora, Trabalho na Loja, Big Boys e Cidadãs!

CINEMA

O Chefe

Cinemundo, 20h35

No passado, Carl Casper foi considerado uma estrela em ascensão no que diz respeito à cozinha de autor. Porém, dez anos como chef principal num conceituado restaurante de Los Angeles foram suficientes para que a sua veia criativa esmorecesse. Um dia, depois de um respeitado crítico ir ao restaurante e lhe dar uma má crítica, descontrola-se. Esse acto impensado vai custar-lhe, além do emprego, o prestígio. Carl encontra apenas uma solução: mudar-se para Miami onde, com a ajuda dos amigos e familiares, inicia um negócio de venda de comida numa velha rulote. E é assim que Carl reencontra a chama perdida e recria laços com os que lhe são mais próximos. Uma comédia de 2014 escrita, realizada e protagonizada por Jon Favreau, com John Leguizamo, Sofía Vergara, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Oliver Platt ou Robert Downey Jr.

SÉRIE

La Brea

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da terceira temporada. É a última leva de episódios desta série de ficção científica criada por David Appelbaum em que um buraco gigante se abre nos poços de alcatrão La Brea, em Los Angeles, arrastando para lá pessoas, carros e até edifícios, separando famílias. Tem que ver com viagens no tempo, algo que, nesta derradeira época, faz com que dinossauros e outros elementos deslocados apareçam.

Homens Fora, Trabalho na Loja

RTP2, 1h32

Estreia. Esta série australiana, uma criação de Alexandra Burke, Kim Wilson e Monica Zanetti, passa-se durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o marido de Francesca (Michela De Rossi) está na guerra, ela fica a tomar conta da quinta de maçãs, contratando mulheres locais e um homem considerado cobarde para a ajudar.

Big Boys

Filmin, streaming

Estreia da segunda temporada. Esta série cómica, um original do Channel 4 britânico estreado em 2022, segue um adolescente reprimido, ainda no armário e a tentar ultrapassar a morte do pai, que, ao chegar à faculdade, é posto a viver com um um rapaz mais velho e aparentemente mais confiante, especialmente com as mulheres. É uma criação semi-autobiográfica de Jack Rooke.

DOCUMENTÁRIOS

Falhas de Construção

National Geographic, 23h

Estreia. Esta série documental analisa casos mediáticos, como o incêndio de Notre-Dame em 2019 ou os problemas da Georgia Dome, um estádio que existiu durante 25 anos entre 1992 e 2017 até ter sido destruído, para perceber que falhas levaram a que isso acontecesse. Fá-lo com imagens de arquivo e CGI.

Cidadãs!

RTP2, 22h59

Jean-Frédéric Thibault e Stéphanie Thomas assinam um documentário deste ano sobre o percurso que teve de ser percorrido até às mulheres europeias passarem a ter o direito de votar. É uma viagem ao longo dos séculos.

Fora de Sério: Uma Revolução na Comédia

Netflix, streaming

Estreia. Com depoimentos de Lily Tomlin, Wanda Sykes, Eddie Izzard, Sandra Bernhard, Tig Notaro, Rosie O’Donnell, Margaret Cho, Trixie Mattel, Joel Kim Booster, Patti Harrison ou Hannah Gadsby, este documentário de Page Hurwitz pretende traçar a evolução da comédia feita por pessoas LGBTQIA+ ao longo das últimas cinco décadas, explicando como algumas destas vozes foram mudando o paradigma e contando piadas que ajudaram (e muito) nisso.

REALITY SHOW

Histórias de Pedal

Globoplay, streaming

Estreia. Neste misto de série documental e reality show, a criadora, realizada e protagonista Fernanda Frazão junta-se a Bruna Mattos e Helen Ramos para andarem de bicicleta por vários pontos do Brasil, como a Rota das Emoções, no litoral nordestino, que liga Jericoacoara (Ceará), Delta do Parnaíba (Piauí) e Lençóis Maranhenses (Maranhão).

DESPORTO

Futebol: Portugal x Chéquia

SIC, 19h50

Directo. Em Leipzig, Alemanha, a selecção de Portugal estreia-se no Euro 2024 frente à Chéquia neste jogo do Grupo F, no qual os portugueses são os favoritos.