Pré-escolar gratuito aos 3 anos vai ser para todos? Dúvidas persistem

As dúvidas só devem ser desfeitas no final do mês, quando o grupo de trabalho interministerial apresentar o seu plano de acção.

A notícia foi como um balde de água fria para Isabel Rocha. Tinha a esperança que se a gratuitidade no pré-escolar, para as crianças de 3 anos, fosse aplicada já este ano, seria para todas as crianças, incluindo a sua filha que, por ter nascido em Fevereiro de 2021 fora excluída da Creche Feliz. Mas o comunicado de terça-feira do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), em que este diz ter criado um grupo interministerial de trabalho que se compromete a apresentar, até ao final deste mês, “um plano de acção que garanta a gratuitidade na educação pré-escolar em 2024/2025 para as crianças abrangidas pelo programa Creche Feliz”, deixou-a indignada. “A minha filha vai passar para o pré-escolar e parece que voltará a ser esquecida”, lamenta a mulher de 38 anos.