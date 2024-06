Marinha inativa engenho explosivo de fósforo branco em praia de Setúbal

A equipa de prontidão de inactivação de explosivos da Marinha neutralizou um engenho explosivo de fósforo branco encontrado na praia da Figueirinha, em Setúbal.

O objecto, um engenho explosivo de fósforo branco Marine Marker, foi removido do local e transportado para uma zona segura, onde os mergulhadores do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n°1, em coordenação com a Autoridade Marítima local, destruíram o engenho de forma controlada, realçou a Marinha em comunicado.

A Marinha apelou ainda a que a população não remova estes engenhos se os encontrar em praias portuguesas. "Deve-se alertar de imediato as autoridades locais e manter-se afastado do local para a sua segurança”, lê-se ainda no comunicado.