Mapa com urgências fechadas já está publicado no portal do SNS. Mas saiu com erros

O mapa com os serviços de urgência que vão estar fechados temporariamente ao exterior, entre esta sexta-feira e a próxima quinta-feira, já foi publicado no Portal do Serviço Nacional de Saúde, mas saiu com erros, que aguardam correcção. São várias as urgências de ginecologia/obstetrícia e de pediatria que vão estar encerradas por falta de médicos, mas os serviços de urgência do hospital de Setúbal - tanto o geral, como o de pediatria e o de ginecologia/obstetrícia -, que inicialmente apareceram assinalados a vermelho como estando fechados, vão afinal estar abertos, esclareceu o gabinete da ministra da Saúde.

Em Setúbal, apenas a urgência de ginecologia/obstetrícia está fechada esta sexta-feira, abrindo no sábado às 9h00 e funcionando sem constrangimentos até dia 20, confirmou ao PÚBLICO o gabinete de imprensa da unidade de saúde.

No período entre esta sexta-feira e a próxima quinta-feira, dia 20, é basicamente na região de Lisboa e Vale do Tejo que se concentram as urgências fechadas ao exterior por falta de médicos em número suficiente para assegurar as escalas. A excepção, na região Centro, é o hospital de Leiria, onde a urgência de ginecologia/obstetrícia está encerrada este fim-de-semana, e a de pediatria, no domingo, enquanto, no Norte, a urgência pediátrica de Chaves não abre as portas ao exterior no sábado e no domingo.

Em Lisboa e Vale do Tejo, está encerrada durante toda a semana a urgência de obstetrícia (bloco de partos) do hospital de Santa Maria (Lisboa), tal como as urgências de ginecologia/obstetrícia e de pediatria do Hospital do Barreiro. Fechada ao exterior vai estar igualmente a urgência de ginecologia/obstetrícia do Hospital Garcia de Orta (Almada), enquanto a do Hospital de Vila Franca de Xira encerra esta sexta-feira, sábado e domingo, e a do Hospital de Torres Novas não funciona no domingo.

Há ainda urgências "referenciadas" (assinaladas a amarelo e que estão apenas reservadas às urgências internas e aos casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM e pela linha SNS 24). Ou seja, não recebem doentes que se ali se dirijam por sua iniciativa. E há outras que apenas funcionam durante o dia, como é o caso da urgência pediátrica do hospital de Viseu, que está aberta ao exterior entre as 9h00 e as 20h00, e a urgência pediátrica do Garcia de Orta, que abre apenas entre as 8h30 e as 20h00.

O gabinete da ministra da Saúde explicou, entretanto, que os dados das escalas dos serviços de urgência foram extraídos às 10h00 desta sexta-feira do sistema informático actualizado pelas unidades hospitalares e correspondem ao período entre esta sexta-feira e a próxima quinta-feira, dia 20.

"Este formato foi concebido para divulgar, de forma imediata e expedita, as escalas dos serviços de urgência disponíveis, ainda que, por constrangimentos inultrapassáveis, estes dados possam sofrer alterações pontuais", avisa, em nota enviada à imprensa, admitindo que poderá haver outras dificuldades dados os problemas para haver médicos para completar todas as escalas.

O gabinete de Ana Paula Martins adianta ainda que em breve será disponibilizada "uma nova página interactiva que, carregada directamente pelas unidades hospitalares, mostrará, a cada momento, à população o serviço de urgência disponível mais perto a que podem recorrer".

Apelando a que as pessoas liguem sempre para a linha SNS 24 (808 24 24 24), "para a devida triagem e o subsequente encaminhamento clínico", acrescenta que o Ministério da Saúde está "em articulação permanente com a Comissão de Acompanhamento para encontrar soluções que ultrapassem os constrangimentos que surgem e conta com a colaboração local e regional das Unidades Locais de Saúde para garantir a devida prestação de cuidados às populações com qualidade e segurança".

O mapa foi publicado com um dia de atraso, uma vez que a ministra da Saúde tinha dito na comissão de saúde no Parlamento que seria divulgado na quinta-feira. Refere-se apenas a uma semana, em vez de abarcar um mês inteiro, ao contrário dos mapas que antes eram divulgados pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, os quais eram divulgados num formato diferente.