De que está à espera Miguel Albuquerque para sair?

O presidente do Governo Regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, reiterou nesta sexta-feira que estão reunidas todas as condições para o programa do executivo ser aprovado, por existir "toda a disponibilidade" de diálogo com a oposição. Mas será que a única saída é a saída de Miguel Albuquerque?

