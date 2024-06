Já rola a bola no Euro 2024

Durante um mês as atenções daqueles que gostam de futebol vão estar concentradas na Alemanha onde, nesta sexta-feira, começou o Campeonato da Europa de futebol com um Alemanha-Escócia. Portugal também lá está e com ambições a chegar à final de Berlim, no dia 14 de Julho. Mas há algumas curvas na estrada até a selecção nacional chegar lá.

A equipa nacional está no Grupo F, onde tem o estatuto de favorita, face aos restantes três opositores: República Checa, Turquia e Geórgia. Os checos serão os primeiros adversários dos portugueses, já na terça-feira. Seguem-se os turcos, no sábado, e por fim os georgianos, na quarta-feira.

O PÚBLICO criou uma página totalmente dedicada à competição, onde pode seguir o que de mais importante acontecer neste Euro 2024, para além de encontrar o calendário da prova, com os horários dos jogos e acompanhar a informação mais relevante sobre o evento, contando com as reportagens do nosso enviado à Alemanha, Nuno Sousa.

Para além do site dedicado ao Europeu, o PÚBLICO também lhe oferece a possibilidade de escutar o podcast "O pé direito de Éder". Durante alguns minutos, pode entrar no mundo do futebol e ficar a conhecer algumas das suas histórias.

Mas há mais para além do Euro 2024. No futsal nacional, o Sporting pode chegar, no sábado, a um inédito tetracampeonato. Os "leões" já venceram dois dos jogos da final a cinco da prova e se derrotarem mais uma vez o Sporting de Braga conquistam o quarto título consecutivo de campeão nacional, algo que nenhum emblema conseguiu até agora em Portugal.

No hóquei em patins, FC Porto e Benfica começam, no domingo, a disputa pelo ceptro de campeão, também numa final disputada à melhor de cinco partidas. Ambos os emblemas somam 24 troféus, pelo que, quem vencer, isola-se na liderança do ranking, deixando o rival para trás.

Na canoagem, são os Europeus da modalidade que estão a decorrer na Hungria. Para já, Portugal conquistou duas medalhas, mas mais são esperadas até à conclusão da competição, no domingo.

