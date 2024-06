Roland-Garros: o troféu mais desejado já está nas mãos de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz que, há dois dias, se tornou no mais jovem a alcançar finais de torneios do Grand Slam nos três pisos diferentes (hardcourts, relva e terra batida) é, agora, o terceiro mais novo a vencer três títulos do Grand Slam – só superado por Bjorn Borg e Rafael Nadal. Com a vitória sobre Alexander Zverev na final de Roland-Garros, o tenista de 21 anos, coleccionou mais um importante troféu aos conquistados no US Open, de 2022, e Wimbledon, no ano passado.

Alcaraz celebrou ao fim de quatro horas e dezanove minutos, depois de derrotar o adversário alemão, por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2. E, como desejava há muito, juntou o seu nome aos dos compatriotas campeões do torneio: Manolo Santana, Andres Gimeno, Sergi Bruguera, Carlos Moyá, Albert Costa, o seu treinador Juan Carlos Ferrero – campeão quando Alcaraz tinha um mês de idade – e Rafael Nadal, o grande dominador com 14 títulos.

Para Zverev, esta foi a segunda oportunidade de conquistar um primeiro título major, depois da final do US Open de 2020, em que perdeu com Dominic Thiem, depois de vencer os dois sets iniciais e ter passado a dois pontos da vitória.

Neste domingo, o alemão de 27 anos liderou por 2-1 em sets, mas entrou muito mal no quarto set, dando de novo o ascendente a Alcaraz, que se tornou no primeiro campeão estreante em Roland-Garros desde 2016, quando Novak Djokovic conquistou o primeiro dos seus três títulos.