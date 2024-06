A “garagem de sonho” da Alpine ganha forma com o A290

A Alpine, subsidiária da Renault, acumula uma história de quase sete décadas — foi criada em 1955 — muito associada às corridas. Por isso, não é de espantar que tenha escolhido o palco de Les Mans para apresentar aquele que será o primeiro a entrar na sua “garagem de sonho” de modelos 100% eléctricos, sempre de cunho desportivo e com detalhes de exclusividade.

O A290 é um desportivo urbano, que se propõe ser tão apetecível quanto o A110, somando aos atributos dinâmicos uma vertente ágil, que lhe permite ser um aliado nos circuitos urbanos.

Com plataforma eléctrica derivada do Ampere e serviços energéticos para optimizar a recarga doméstica, incluindo o Mobilize Power e a recarga bidireccional V2G, o A290 destaca-se pelo design de vanguarda, as características técnicas, a conectividade e as numerosas possibilidades de personalização da condução. Ou seja, diz a marca, o A290 é um verdadeiro Alpine, mas concebido para abraçar a era eléctrica e desenhado para atrair quem privilegia o design como o desempenho.

Com menos de 4 metros, o A290 apresenta-se com uma aparência musculada, assentando na plataforma AmpR Small, reforçada por um alargamento de 60 mm da via para alcançar a presença visual desejada pela equipa de design da Alpine liderada por Antony Villain. Como resultado, o A290 pode oferecer a atitude de um hot hatch musculado.

Além das dimensões, bem trabalhadas pela equipa de design, o A290 diz ter uma assinatura luminosa única, composta por quatro faróis, mas em forma de X, que lembram os carros de rali, e exibem automaticamente uma animação de boas-vindas quando o cartão mãos-livres é detectado.

O catálogo inclui quatro cores de carroçaria, entre as quais o novo Alpine Vision Blue e ainda Preto Profundo, Branco Nival e Cinzento Tornado Mate. Uma edição Première, limitada a 1955 exemplares, estará disponível no lançamento em quatro versões: Première Édition, Beta, La Bleue, La Grise.

Este A290 é a versão comercial do A290_β, concebido como um automóvel de competição eléctrico da próxima geração. Mas, apesar das características únicas (como a posição central do condutor), muito acabou por ver a luz do dia, como a assinatura visual, os tratamentos distintivos das asas, as jantes Snowflake e os pneus Michelin concebidos para o efeito. No cockpit, o botão “Overtake” do volante permite um aumento de potência instantâneo.

E por falar no que se passa no interior do carro, o cockpit privilegia o desporto num ambiente exclusivo, orientado para o condutor, nomeadamente com o volante desportivo de três raios, com um ponto médio achatado, revestido em couro Nappa, com vários botões específicos em alumínio inspirados no mundo das corridas de Fórmula 1, com o botão rotativo RCH (de Recharge) à esquerda, para definir o nível de regeneração, os vários modos de condução à direita e o botão vermelho OV (de Overtake) imediatamente reconhecível. O volante também inclui comandos para os auxiliares de condução, telefone, assistente de voz e modo de visualização dos instrumentos.

Um pedal desportivo e um apoio para os pés completam a ergonomia do posto de condução desportivo do A290. O ecrã central de 10,1 polegadas está inclinado para o condutor e os comandos do ar condicionado são físicos, ou seja, podem ser ajustados sem tirar os olhos da estrada.

Já os bancos dianteiros (sim!, são dois na versão comercial) incluem um reforço lateral. Nos primeiros níveis de acabamento, são estofados num tecido revestido granulado (15% de plástico reciclado e fibra de cânhamo) combinado com um tecido azul profundo 100% reciclado com costura de contraste em cinzento sílica e um logótipo A em forma de seta soldado electricamente na secção superior do encosto. Nas versões topo de gama GT Premium e GTS, os bancos, o painel de instrumentos e os painéis das portas são estofados em pele Nappa Deep Blue e Eevee Grey.

O A290 prepara-se para chegar com um motor eléctrico capaz de debitar 220cv e 300 Nm de binário, dados que, somados ao peso de apenas 1479kg, fazem com que seja capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos.

Consoante a versão, o motor do Alpine A290 tem dois níveis de potência: 180cv na versão base e no GT Premium, e 220 cv no GT Performance e no GTS. Em qualquer dos casos, a resposta do acelerador está calibrada para fazer do A290 um verdadeiro desportivo fácil de controlar, garante a marca.

Por exemplo, o binário instantâneo, muito importante num motor eléctrico (300 Nm neste caso), é regulado por um sistema que privilegia a tracção. No entanto, um botão vermelho (denominado OV) fornece potência extra durante o tempo em que é premido e até 10 segundos, o que pode ajudar em ultrapassagens.

O Alpine A290 vem equipado de série com uma bateria de 52 kWh, que permite uma autonomia WLTP até cerca de 380 quilómetros (dados a aguardar homologação), estando incluída uma bomba de calor para optimizar a temperatura do habitáculo e preservar a autonomia. O sistema de carregamento rápido de 100 kW, em corrente contínua, consegue ir de 15 a 80% de carga em 30 minutos ou recuperar até 150km WLTP em 15 minutos. Num ponto de carregamento em corrente alternada, o seu carregador de 11 kW a bordo permite recarregar o veículo de 50% a 80% em 1 hora e 20 minutos, ou 70km WLTP numa hora.