Administração do Hospital de Viseu demite-se após “quebra de confiança política” da ministra

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Viseu Dão-Lafões apresentou ontem a sua demissão em bloco, alegando “quebra de confiança política” por parte da ministra da Saúde. A demissão surge depois de Ana Paula Martins ter dito no Parlamento que “não é aceitável ter em Janeiro hospitais com profissionais já com o valor de horas extra anuais obrigatórias atingido”. Considerando que as lideranças em saúde são “fracas”, a governante afirmou que “tem de haver escrutínio, tem de haver avaliação de desempenho para os gestores”.

Numa carta enviada aos profissionais da ULS, à qual o PÚBLICO teve acesso, a administração apontou que "as recentes declarações públicas da senhora ministra da Saúde, em sede de audição parlamentar ocorrida no dia de ontem, constitui uma manifesta quebra de confiança política na actual equipa do órgão de gestão" da unidade.

Os administradores demissionários sublinharam os esforços da equipa que, apesar das "insuficiências de recursos e as limitações da autonomia de gestão", "nunca se esquivou aos problemas". A equipa diz sair de "consciência tranquila" e afirma que apresenta a demissão "para facilitar a transição para uma nova equipa" que lidere a instituição "em condições de perfeita articulação com a tutela".

Na quarta-feira, em audição parlamentar, a ministra da Saúde afirmou: “Porque é que temos hospitais, e não vou dizer qual, que em Janeiro já tinha pediatras a entregar o papel das 150 horas e das 250 horas? E não aconteceu nada? Não se fez nada? E achou-se normal que isto acontecesse? E estiveram até agora à espera que fechasse a urgência de pediatria? Isso são bons líderes? Não, não são.”

Ana Paula Martins sublinhou a existência de "lideranças fracas" no SNS e informou que não basta "que os administradores, sejam eles quem forem, venham dizer que não têm condições".

A 21 de Maio, a ULS de Viseu Dão-Lafões, anunciou que ia fechar a urgência pediátrica durante as noites do mês de Junho, por não ter pediatras suficientes.