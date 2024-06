Ministra garante que mapas das urgências e blocos de partos serão publicados amanhã

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu que os mapas que assinalavam quais os blocos de partos e serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e de pediatria temporariamente encerrados por falta de médicos para completar as escalas vão ser publicados no site do Portal da Saúde nesta quinta-feira. De acordo com a responsável, que está a ser ouvida na comissão parlamentar da Saúde nesta quarta-feira, o facto de ainda não terem sido publicados deve-se ao facto de a equipa da Direcção Executiva do SNS alegar que está “em gestão corrente”, numa crítica indirecta a Fernando Araújo. Ana Paula Martins anunciou também a criação de uma comissão de acompanhamento e uma comissão de auditoria aos conselhos de administração dos hospitais.

​“Realmente, a nós, tem-nos deixado bastante perplexos que gestão corrente não seja pôr uns mapas num site”, criticou Ana Paula Martins. Com o final de Maio, desapareceram do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) esses mesmos mapas. O “chamado 'plano de Verão' está em vigor desde o dia 1 de Junho”, explicou o Ministério da Saúde no início do mês, sublinhando que o SNS24 “é a porta de entrada para o SNS” e que é a esta linha (808 24 24 24) que as pessoas têm sempre que recorrer quando necessitam de informações sobre as urgências para evitarem ir a um serviço que esteja temporariamente fechado ao exterior.

A ministra reforçou, por outro lado, que, apesar de os mapas voltarem a estar disponíveis online, as grávidas devem continuar a ligar para a linha SNS Grávida, prevista no plano de emergência da saúde. “Por favor, as senhoras liguem, vamos continuar a insistir.”

Desviar pulseiras verdes e azuis para fora dos hospitais

Quanto aos tempos de espera nas urgências, Ana Paula Martins assumiu que os utentes triados com pulseiras verdes e azuis (menos urgente e não urgente) devem ser atendidos nos Centros de Atendimento Clínico (CAC) ou nos cuidados de saúde primários. ​“Apesar de termos muitas horas de espera, mas isso não tem a ver com a obstetrícia, temos áreas, constrangimentos e muitas horas de espera que não desejamos ter. Daí os centros de atendimento clínico. Não estamos a dizer que os CAC são a solução para todos os males. Temos de ter sim, é a nossa posição. Entendemos que os verdes e os azuis devem ser atendidos em centros de atendimento clínico ou nos cuidados de saúde primários”, sublinhou a ministra.

No que respeita às administrações hospitalares, a ministra da Saúde insistiu na importância de avaliação das lideranças fez questão de frisar que as comissões de acompanhamento e auditoria servem para as apoiar e ajudar “a cumprir a sua missão”. “Vamos ter uma comissão de acompanhamento e uma comissão de auditoria aos conselhos de administração. E não é de maneira nenhuma hostilizar, pelo contrário, é apoiá-los, é ajudá-los a cumprir a sua missão”, referiu.

Lideranças vão ser avaliadas

A governante questionou-se sobre os motivos que levam médicos pediatras, não referindo de que hospital, a entregar, ainda em Janeiro, recusas às horas extraordinárias sem que as administrações hospitalares se questionem sobre o assunto. “Porque é que temos hospitais, e não vou dizer qual, que em Janeiro já tinha pediatras a entregar o papel das 150 horas e das 250 horas. E não aconteceu nada? Não se fez nada? E achou-se normal que isto acontecesse? E estivesse até agora à espera que fechasse a urgência de pediatria? Isso são bons líderes? Não, não são. E como não são tem de haver escrutínio, tem de haver avaliação. Os que são bons têm de ficar, têm de ser recompensados”, defendeu ainda.

“Não me basta que os administradores, sejam eles quem forem, me venham dizer que não têm condições. Então, vamos lá combinar quais são as condições de que precisam, além de terem plano plurianuais”, acrescentou a responsável pela pasta da Saúde, que completou: “É uma questão de exigir porque são empresas públicas.”

A ministra da Saúde está a ser ouvida na comissão parlamentar de Saúde sobre o Plano de Emergência para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a pedido do PSD, Chega e PS.

Ana Paula Martins já deveria ter sido ouvida sobre este tema na passada quarta-feira, mas a audição foi adiada por falta de tempo, uma vez que foram debatidos outros assuntos também previstos, entre os quais a demissão de Fernando Araújo e da sua equipa da Direcção Executiva do SNS.

O Conselho de Ministros aprovou no dia 29 de Maio o Plano de Emergência e Transformação na Saúde, composto por cinco eixos prioritários que incluem 54 medidas para serem aplicadas de forma urgente, prioritária e estrutural.