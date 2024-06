Montenegro foge do Parlamento e aproxima-se de Marcelo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse nesta quinta-feira que o seu executivo continuará a governar "mesmo sem convergência" e que os portugueses não querem saber se as "propostas do Governo são propostas de lei ou propostas de autorização legislativa". Montenegro faz bem em tirar o Parlamento da equação? E o que explica a nova proximidade ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.