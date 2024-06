Sexta na TV: Ryuichi Sakamoto, Trabalhos de Casa e Euro 2024

O dia televisivo envolve também May December: Segredos de um Escândalo, Sherlock Holmes, Cabrita com The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse e Ultraman: Rising.

CINEMA

May December: Segredos de um Escândalo

TVCine Top, 19h35

Há 20 anos, Gracie Atherton-Yoo, na altura com 36 anos, viu-se envolvida num enorme escândalo quando a sua relação amorosa com Joe, de apenas 13, foi tornada pública. Hoje, depois de ela ter cumprido pena de prisão e terem sido ultrapassadas todas as dificuldades, os dois levam uma vida tranquila na Georgia, com os seus dois filhos gémeos. Tudo muda com a chegada de Elizabeth, uma actriz envolvida na produção de um filme sobre o caso. Estreado no Festival de Cinema de Cannes, este é um filme do veterano Todd Haynes. O argumento, escrito por Samy Burch e Alex Mechanik e nomeado para um Óscar, é inspirado na história de Mary Kay Letourneau (1962-2020). O elenco conta com Natalie Portman, Charles Melton e Julianne Moore, na sua quinta colaboração com Todd Haynes.

Sherlock Holmes

Cinemundo, 20h20

Sherlock Holmes, o mais brilhante investigador de todos os tempos, criado pelo médico e escritor sir Arthur Conan Doyle, ressurge numa abordagem diferente, cheia de acção, onde o intelecto e a dedução estão agora aliados às artes marciais e ao boxe. Londres, 1890. Lord Blackwood (Mark Strong), proclamando a sua imortalidade e poderes ocultos, confunde a Scotland Yard e aterroriza a população. Com a realização do britânico Guy Ritchie, este filme de 2010 junta a dupla Robert Downey Jr. e Jude Law como Sherlock e Watson, respectivamente. A sequela, Sherlock Holmes: Jogo de Sombras, datada de 2011, passa depois no dia 21.

DOCUMENTÁRIOS

Ryuichi Sakamoto: Coda

TVCine Edition, 22h

Este ano, as salas de cinema despediram-se de Ryuichi Sakamoto, o pianista e compositor japonês desaparecido em 2023, com Opus, o seu derradeiro concerto. Em 2017, Stephen Nomura Schible assinou este documentário sobre o percurso do músico, dos tempos do tecno-pop de sucesso dos Yellow Magic Orchestra à visibilidade enquanto compositor. Passa pelo activismo anti-nuclear depois da tragédia de Fukushima e culmina no diagnóstico do cancro que o viria a matar anos depois. Marca o arranque do especial Música e Arte, que passará às sextas até dia 28. A seguir, às 23h45, o canal transmite Hermitage - O Poder da Art e , de Michele Mally.

Trabalhos de Casa

RTP2, 22h55

Com realização do iraniano Abbas Kiarostami (1940-2016), este documentário de 1989 versa sobre o sistema educacional iraniano, onde vários alunos e dois pais de alunos são entrevistados e falam sobre o excesso de trabalhos de casa e as punições a que são sujeitos. É feito à volta da escola primária Shahid Masumi, em Teerão.

MÚSICA

Cabrita convida The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse

RTP2, 01h24

Com uma longa carreira feita ao saxofone, mas também na produção e transcrição, João Cabrita estreou-se a solo enquanto Cabrita em 2020. A 1 de Setembro de 2022, e a propósito do Figueira Jazz Fest, festival que ía na sua terceira edição, actuou no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz com a sua banda e convidados de peso para as vozes: The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse.

DESPORTO

Futebol: Alemanha x Escócia

RTP1, 19h50

Directo. Chegou a edição de 2024 do Campeonato Europeu de Futebol, que durará um mês e este ano se realiza na Alemanha. O primeiro jogo colocará frente-a-frente a Alemanha e a Escócia. A RTP1 vai transmitir, além deste jogo de arranque e dos jogos da fase de grupos (Portugal defronta a Turquia no dia 22), duas partidas dos oitavos-de-final, uma dos quartos, uma das meias-finais e, ainda, a final da competição.

INFANTIL

Ultraman: Rising

Netflix, streaming

Estreia. Criada em 1966, data da série Ultra Q, a saga japonesa Ultraman é dos maiores e mais rentáveis franchises da cultura pop. Centra-se numa raça de extraterrestres, os Ultras, uma civilização avançada. Esta co-produção japonesa e americana, com a chancela Industrial Light & Magic, assinada por Shannon Tindle é o 44.º filme da saga.