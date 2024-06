Habitação: Governo paga até 25% do investimento antes de candidaturas aprovadas

Os municípios que assinem o termo de responsabilidade e de aceitação da candidatura, que lhes vai permitir agilizar medidas de habitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vão receber a primeira tranche até 25% do financiamento das despesas elegíveis. Esta medida, que assume a natureza de adiantamento, sendo cada libertação de verbas subsequente deduzida do correspondente adiamento, consta da Portaria n.º 160-A/2024/1, de 7 de Junho, publicada em Diário da República. A antecipação do pagamento das verbas é feita pelo IRHU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt