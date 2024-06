“Muito se prometeu, mas pouco chegou ao território”. Em Pedrógão questiona-se a festa

Passarão sete anos, na próxima segunda-feira, desde que a tragédia do fogo se abateu sobre os municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, e Figueiró dos Vinhos. Se na paisagem verde já pouco se nota da destruição de então, na alma e no corpo de muitos as “mazelas” continuam bem visíveis. Para sempre. Foi isso que o bombeiro Rui Rosinha foi dizer ao microfone da cerimónia militar deste 10 de Junho, a convite do Presidente da República. E deixou muitos na plateia de voz embargada (como ele próprio), lágrimas nos olhos e a acenar com a cabeça em concordância.

