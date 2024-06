Quem são os 21 deputados que vão representar Portugal no Parlamento Europeu?

Mais de 360 milhões de eleitores dos 27 países da União Europeia foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu, elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior. Em Portugal, foram eleitos 21 deputados que vão representar os portugueses nos próximos cinco anos. Quem são eles? Há jovens, antigos ministros, presidentes de câmaras e ex-líderes parlamentares, mas a maioria estreia-se no Parlamento Europeu.

Partido Socialista (PS) — 8 deputados

Marta Temido

A antiga ministra da Saúde (2018-2022) tem 50 anos e foi a aposta de Pedro Nuno Santos para liderar a lista socialista ao Parlamento Europeu. Doutorada em Saúde Internacional pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, tem também um mestrado em Gestão e Economia da Saúde, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e uma licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.​ Exerceu cargos de administração e gestão em diversos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, assim como em outras entidades do sector, nomeadamente na Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a cuja direcção presidiu entre 2013 e 2015.

Foto Marta Temido NUNO FERREIRA SANTOS

Francisco Assis

Chegou a ser considerado para cabeça de lista ao Parlamento Europeu,​ mas acabou por integrar a lista do PS em segundo lugar. Aos 59 anos, o actual deputado socialista na Assembleia da República regressa ao Parlamento Europeu, onde esteve entre 2004 e 2009 e entre 2014 e 2019. Em 2014, durante a liderança de António José Seguro, Assis foi o cabeça de lista do PS às europeias, obtendo uma vitória para o PS, com 31,46%, contra 27,75% da coligação PSD/CDS. Assis apoiou Pedro Nuno Santos nas eleições internas do PS e foi o candidato a presidente da Assembleia da República no recente conturbado processo que acabou na eleição de José Pedro Aguiar-Branco.

Foto Francisco Assis NUNO FERREIRA SANTOS

Ana Catarina Mendes

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Ana Catarina Mendes foi presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e secretária-geral adjunta do Partido Socialista (entre 2015 e 2019). A actual deputada do PS tem 51 anos e foi ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares no XXIII Governo Constitucional, liderado por António Costa.

Foto Ana Catarina Mendes DANIEL ROCHA

Bruno Gonçalves

Número quatro na lista do PS ao Parlamento Europeu será, aos 27 anos, o mais jovem eurodeputado português. Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho, onde foi membro do conselho geral​, foi líder da Juventude Socialista de Braga e é actualmente secretário-geral dos jovens da União Internacional da Juventude Socialista (IUSY), uma das maiores organizações políticas de juventude a nível mundial.

Foto Bruno Gonçalves Nuno Ferreira Santos

André Rodrigues

Foi o candidato indicado pelos Açores para a lista nacional do Partido Socialista às eleições Europeias. Licenciado em Direito, tem 47 anos e é deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Foi assessor do presidente do Governo Regional dos Açores nos dois mandatos de Vasco Cordeiro.

Foto André Rodrigues PS

Carla Tavares

É presidente da Câmara Municipal da Amadora desde 2013 e da Área Metropolitana de Lisboa desde 2021​. Passou pelo cargo de vice-presidente da Câmara da Amadora de 2002 a 2013, com pelouros nas áreas da educação, desporto, juventude, desenvolvimento social, recursos humanos e finanças. Foi deputada à Assembleia da República entre 1999 e 2002. Tem 53 anos e é licenciada em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Foto Carla Tavares RODRIGO ANTUNES / ARQUIVO

Isilda Gomes

É licenciada em Ensino da Matemática e Ciências da Natureza, foi professora, deputada e governadora Civil do Distrito de Faro (2007-2011). É, desde 2013, presidente da Câmara Municipal de Portimão e também preside à Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista.

Foto Isilda Gomes LUSA/LUÍS FORRA

Sérgio Gonçalves

Licenciado em Economia e mestre em Gestão, tem 45 anos, assumiu a liderança do PS-Madeira de 2022 a 2023 e é actualmente deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Foto Sérgio Gonçalves PS

Aliança Democrática (AD) — 7 deputados

Sebastião Bugalho

O cabeça de lista da AD nas eleições ao Parlamento Europeu é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Tem 28 anos e foi jornalista, colunista e comentador. Nas legislativas de 2019, a que como agora concorreu enquanto independente, foi a sexta escolha de Assunção Cristas para a lista do CDS pelo círculo de Lisboa, mas não foi eleito.

Foto Sebastião Bugalho LUSA

Paulo Cunha

Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada no Porto, tem 52 anos, é professor e, desde 2022, vice-presidente do PSD. Foi deputado municipal entre 2002 e 2005 e vereador em Vila Nova de Famalicão e exerceu, depois, o cargo de presidente da Câmara Municipal por dois mandatos, até 2021.

Foto Paulo Cunha PAULO PIMENTA

Ana Miguel Pedro

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, tem 35 anos e foi assessora do CDS no Parlamento Europeu nos últimos dez anos. A número 3 da lista da AD é vogal da comissão política nacional do CDS-PP.

Foto Ana Miguel Pedro Miguel Manso

Hélder Sousa e Silva

Tem 59 anos e é actualmente presidente da Câmara Municipal de Mafra (onde também foi vereador) e vice-presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa. O ex-deputado é doutorado em Estudos Estratégicos, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de Lisboa, pós-graduado em Segurança e Defesa e licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo IST. É também licenciado em Ciências Militares, ramo de transmissões, pela Academia Militar.​

Foto Hélder Sousa e Silva (ao meio) JOÃO SILVA PÚBLICO

Lídia Pereira

Foi vice-presidente da comissão política da JSD Coimbra e também da comissão política distrital. Em 2017 foi eleita vice-presidente da Juventude do Partido Popular Europeu - YEPP, organização da qual é presidente desde Novembro de 2018. Tem 31 anos e em Abril foi eleita por unanimidade vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), ocupando um cargo que era desempenhado por Paulo Rangel. Foi número dois do PSD na lista às eleições europeias de 2019.

Foto Lídia Pereira DR

Sérgio Humberto

Tem 48 anos e é, desde 2013, presidente da Câmara Municipal da Trofa.​ Foi deputado na Assembleia da República é vice-presidente da direcção do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana do Porto (AMP) e presidente da distrital do Porto do PSD.

Foto Sérgio Humberto LUSA/FERNANDO VELUDO

Paulo Nascimento Cabral

Foi o nome ​indicado pelos Açores para lista da AD para as europeias. Tem 51 anos e foi conselheiro dos Açores e Energia na REPER -Representação Permanente de Portugal na União Europeia, chefe de gabinete do presidente do Governo dos Açores e já exerceu funções de assessoria e de chefia no gabinete do Parlamento Europeu dos eurodeputados sociais-democratas.

Chega — 2 deputados

António Tânger Corrêa

Tem 72 anos e desempenhou cargos diplomáticos durante 40, tendo sido cônsul-geral de Portugal em Goa e no Rio de Janeiro, embaixador de Portugal na Bósnia, Sérvia, Israel, Egipto, Qatar, Lituânia e primeiro secretário da embaixada portuguesa em Pequim. Actualmente, desempenha as funções de primeiro vice-presidente da direcção nacional do Chega.

Foto António Tânger Corrêa PAULO PIMENTA

Tiago Moreira de Sá

Tem 53 anos e é professor na Universidade Nova de Lisboa e investigador no Instituto Português de Relações Internacionais. Desempenhou o cargo de deputado na Assembleia da República na XV legislatura (2022), tendo sido eleito nas listas do PSD.

Foto Tiago Moreira de Sá (ao centro) MIGUEL A. LOPES EPA

Iniciativa Liberal (IL) — 2 deputados

João Cotrim de Figueiredo

Foi o primeiro deputado eleito pela IL na Assembleia da República em 2019 e foi reeleito nas eleições legislativas de 2022 tendo, entre 2019 e 2023, assumido a presidência da IL. Gestor e empresário, João Cotrim de Figueiredo tem 62 anos e foi presidente do conselho directivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016.

Foto João Cotrim de Figueiredo ANTONIO PEDRO SANTOS EPA

Ana Martins

Tem 39 anos e é formada em Direito e especializada em Ciência Política. Em 2019, integrou como independente o quarto lugar da lista da IL nas eleições para o Parlamento Europeu e foi, já como membro do partido, cabeça de lista pelo Açores nas eleições legislativas nacionais.

Foto Ana Martins LUSA

Bloco de Esquerda — 1 deputada

Catarina Martins

A cabeça de lista do BE, Catarina Martins, foi coordenadora nacional do Bloco de Esquerda entre 2012 e 2023, bem como deputada na Assembleia da República entre 2009 e 2023. Tem 50 anos.

Foto Catarina Martins ANTONIO COTRIM / EPA

CDU — 1 deputado

João Oliveira

Foi deputado entre a X e a XIV legislaturas. Licenciado em Direito, foi líder parlamentar do PCP entre 2013 e 2022 e tem 44 anos. Em 2022, nas Legislativas, o até então líder parlamentar do PCP falhou a eleição para o Parlamento pelo círculo de Évora. com Lusa