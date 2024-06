Oposição aproveita derrota da AD para exigir mais diálogo. Montenegro devolve recado

No rescaldo das eleições europeias, a oposição voltou a reforçar que o executivo não tem maioria e precisa de dialogar no Parlamento. Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, nas celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, deixou mesmo um aviso ao Governo encabeçado por Luís Montenegro: "Tem de haver cedências." Por sua vez, o primeiro-ministro assinalou que "há, com certeza", pontos de contacto entre PS e PSD e pediu a todos os partidos um "esforço para aproximar posições".

